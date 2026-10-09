Dónde ver EN VIVO Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II por la fecha 11 de la Liga 1: TV y streaming online

Comerciantes Unidos recibe este sábado 10 de octubre a ADC Juan Pablo II con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla. El historial reciente entre ambos invita a pensar en un partido parejo, aunque los números generales lo inclinan para el local.
Es la fecha 11 de la Liga 1 y aunque todavía queda torneo por delante, cada punto empieza a pesar para los dos planteles, que están en momentos opuestos.
Horario del partido
- Perú: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
La actualidad de ambos equipos
Comerciantes Unidos llega golpeado: viene de perder como visitante ante Alianza Atlético y antes había caído también de local frente a Sport Huancayo. El empate ante Universitario fue el único resultado positivo en sus últimas tres presentaciones, y hoy marcha 13° con 9 puntos en 10 partidos, lejos de los puestos que le interesan.
ADC Juan Pablo II atraviesa el camino inverso. Llega de golear 4-0 de local a Club Deportivo Moquegua y antes había ganado como visitante ante CD UT Cajamarca, así que suma dos triunfos consecutivos antes de un empate frente a Alianza Lima. Esa buena racha lo tiene sexto con 18 puntos, prácticamente el doble de unidades que su rival de turno.
El historial entre Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II
Los antecedentes entre ambos son parejos pero con ventaja clara para Comerciantes Unidos: de cuatro enfrentamientos ganó dos, empató dos y nunca perdió ante ADC Juan Pablo II. La diferencia de gol también lo favorece, con 6 tantos a favor contra apenas 2 en contra.
El antecedente más reciente terminó 0-0, mientras que antes hubo un 2-2 y una victoria 1-0 de Comerciantes Unidos de visitante. El resultado más abultado de la serie fue un 3-0 también a favor del equipo local de este sábado.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/06/2026
|Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II
|0-0
|Copa LFP-FPF
|18/04/2026
|ADC Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
|2-2
|Liga 1
|24/10/2025
|ADC Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
|0-1
|Liga 1
|22/06/2025
|Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II
|3-0
|Liga 1
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo — viernes 9 de octubre, 20:00 hs
- Asociacion Deportiva Tarma vs. FC Cajamarca — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs
- Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Comerciantes Unidos suma 9 puntos en el torneo.
- ADC Juan Pablo II suma 18 puntos en el torneo.