Dónde ver EN VIVO Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II por la fecha 11 de la Liga 1: TV y streaming online

Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Comerciantes Unidos recibe este sábado 10 de octubre a ADC Juan Pablo II con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla. El historial reciente entre ambos invita a pensar en un partido parejo, aunque los números generales lo inclinan para el local.

Publicidad

Es la fecha 11 de la Liga 1 y aunque todavía queda torneo por delante, cada punto empieza a pesar para los dos planteles, que están en momentos opuestos.

Horario del partido

Perú: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Comerciantes Unidos llega golpeado: viene de perder como visitante ante Alianza Atlético y antes había caído también de local frente a Sport Huancayo. El empate ante Universitario fue el único resultado positivo en sus últimas tres presentaciones, y hoy marcha 13° con 9 puntos en 10 partidos, lejos de los puestos que le interesan.

ADC Juan Pablo II atraviesa el camino inverso. Llega de golear 4-0 de local a Club Deportivo Moquegua y antes había ganado como visitante ante CD UT Cajamarca, así que suma dos triunfos consecutivos antes de un empate frente a Alianza Lima. Esa buena racha lo tiene sexto con 18 puntos, prácticamente el doble de unidades que su rival de turno.

El historial entre Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II

Los antecedentes entre ambos son parejos pero con ventaja clara para Comerciantes Unidos: de cuatro enfrentamientos ganó dos, empató dos y nunca perdió ante ADC Juan Pablo II. La diferencia de gol también lo favorece, con 6 tantos a favor contra apenas 2 en contra.

Publicidad

El antecedente más reciente terminó 0-0, mientras que antes hubo un 2-2 y una victoria 1-0 de Comerciantes Unidos de visitante. El resultado más abultado de la serie fue un 3-0 también a favor del equipo local de este sábado.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/06/2026 Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II 0-0 Copa LFP-FPF 18/04/2026 ADC Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos 2-2 Liga 1 24/10/2025 ADC Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos 0-1 Liga 1 22/06/2025 Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II 3-0 Liga 1

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo — viernes 9 de octubre, 20:00 hs

Asociacion Deportiva Tarma vs. FC Cajamarca — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs

Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs

En síntesis