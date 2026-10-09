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Dónde ver EN VIVO Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II por la fecha 11 de la Liga 1: TV y streaming online

Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la fecha 11 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Comerciantes Unidos recibe este sábado 10 de octubre a ADC Juan Pablo II con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene incómodo en la tabla. El historial reciente entre ambos invita a pensar en un partido parejo, aunque los números generales lo inclinan para el local.

Es la fecha 11 de la Liga 1 y aunque todavía queda torneo por delante, cada punto empieza a pesar para los dos planteles, que están en momentos opuestos.

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Horario del partido

  • Perú: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360

La actualidad de ambos equipos

Comerciantes Unidos llega golpeado: viene de perder como visitante ante Alianza Atlético y antes había caído también de local frente a Sport Huancayo. El empate ante Universitario fue el único resultado positivo en sus últimas tres presentaciones, y hoy marcha 13° con 9 puntos en 10 partidos, lejos de los puestos que le interesan.

ADC Juan Pablo II atraviesa el camino inverso. Llega de golear 4-0 de local a Club Deportivo Moquegua y antes había ganado como visitante ante CD UT Cajamarca, así que suma dos triunfos consecutivos antes de un empate frente a Alianza Lima. Esa buena racha lo tiene sexto con 18 puntos, prácticamente el doble de unidades que su rival de turno.

El historial entre Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II

Los antecedentes entre ambos son parejos pero con ventaja clara para Comerciantes Unidos: de cuatro enfrentamientos ganó dos, empató dos y nunca perdió ante ADC Juan Pablo II. La diferencia de gol también lo favorece, con 6 tantos a favor contra apenas 2 en contra.

El antecedente más reciente terminó 0-0, mientras que antes hubo un 2-2 y una victoria 1-0 de Comerciantes Unidos de visitante. El resultado más abultado de la serie fue un 3-0 también a favor del equipo local de este sábado.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/06/2026Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II0-0Copa LFP-FPF
18/04/2026ADC Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos2-2Liga 1
24/10/2025ADC Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos0-1Liga 1
22/06/2025Comerciantes Unidos vs. ADC Juan Pablo II3-0Liga 1

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo — viernes 9 de octubre, 20:00 hs
  • Asociacion Deportiva Tarma vs. FC Cajamarca — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
  • Universitario vs. Melgar — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • CD UT Cajamarca vs. Sporting Cristal — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
  • Sport Boys vs. Alianza Atletico — domingo 11 de octubre, 15:30 hs
  • Cusco vs. Alianza Lima — domingo 11 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Comerciantes Unidos y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 11 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • Comerciantes Unidos suma 9 puntos en el torneo.
  • ADC Juan Pablo II suma 18 puntos en el torneo.
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