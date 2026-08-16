Dónde ver EN VIVO FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

FC Cajamarca y Universitario se enfrentan hoy en el Estadio Héroes de San Ramón. A continuación, conoce los detalles del encuentro y cómo seguirlo desde cualquier locación.

FC Cajamarca recibe a Universitario de Deportes en el Estadio Héroes de San Ramón. En el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, los merengues tienen una tarea complicada en la previa ya que deberán imponerse en una latitud importante si es que quieren los tres puntos. Por otro lado, los locales buscan ganar en casa para empezar a hacerse fuertes en el camino del triunfo.

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En cuanto al nivel de los equipos y cómo llegan al partido de esta noche, FC Cajamarca consiguió un verdadero triunfazo ante FBC Melgar en la ciudad de Arequipa y Universitario de Deportes empató 1-1 frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Es así que ambos requieren de la victoria para no perder el ritmo de crecimiento que vienen mostrando en este Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

¿Dónde ver FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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Posibles alineaciones de FC Cajamarca vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

FC Cajamarca | Samuel Aspajo; Renato Suárez, Alejandro Posito, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso; Jefferson Orejuela, Carlos Correa; Brandos Palacios, José Arrasco, Carlos Meza y Michel Rasmussen. DT: Celso Ayala.

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula. DT: Héctor Cúper.

DATOS CLAVES

FC Cajamarca recibe hoy a Universitario de Deportes por el T orneo Clausura 2026 .

recibe hoy a por el T . FC Cajamarca llega tras vencer a Melgar y Universitario de empatar ante Cristal.

llega tras vencer a y de empatar ante Cristal. Héctor Cúper alinearía a Alex Valera y Gianluca Lapadula en la delantera crema.