Tras fichar por Libertad: revelan el motivo por el que Luciano Nequecaur rechazó a Universitario y Sporting Cristal

Luciano Nequecaur se marcha a Libertad tras destacar con Sport Boys y ahora se conoció la razón por la que no aceptó jugar en otro equipo grande la capital cuando fue buscado. Veamos los detalles.

Luciano Nequecaur sorprendió a propios y extraños tras irse de Sport Boys para fichar por Libertad. Con 34 años de edad, el delantero argentino seguramente arregló el último gran contrato de su trayectoria y a la vez dejó un buen dinero para la directiva rosada. Ahora, existe una situación muy en particular en donde ha quedado revelado el motivo por el que no llegó a otro grande de la capital.

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Fuente: Sport Boys.

Resulta que desde Universitario de Deportes y Sporting Cristal estuvieron al pendiente del fichaje de Luciano Nequecaur durante el último tiempo, pero no recibieron una respuesta positiva por parte del entorno cercano del goleador. Es así que el día de hoy se pudo conocer el motivo que tiene que ver una decisión netamente del protagonista en no ponerse otra camiseta de cara al año 2027.

“Luciano Nequecaur tiene 35 años y su contrato terminaba a fin de año. Creo que no iba a haber una renovación porque la ‘U’ y Cristal lo sondearon, entonces fue una buena decisión irse al fútbol paraguayo porque él no quería jugar en otro club peruano en el aniversario de Sport Boys“; informó Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX‘ respecto al atacante argentino.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Nequecaur tiene 35 años y su contrato terminaba a fin de año. Creo que no iba haber una renovación porque la U y Cristal lo sondearon, entonces fue una buena decisión irse al fútbol paraguayo porque él no quería jugar en otro club peruano en el aniversario de… pic.twitter.com/s0RTqBjx88 — L1MAX (@L1MAX_) August 12, 2026

Es así que Luciano Nequecaur evidenció el sentimiento hacia Sport Boys con la decisión de no tomar en cuenta el interés que generó en su momento desde la directiva de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Si bien ahora mismo deja un vacío muy importante dentro de la plantilla rosada, está claro que optó por Libertad para una nueva oportunidad de crecimiento y veremos cómo le va.

El buen momento de Sport Boys que espera alargar hasta la temporada 2027

Al margen de la repentina salida de Luciano Nequecaur y de cómo afectará futbolísticamente al equipo, no perdamos de vista que Sport Boys viene bien en este arranque del Torneo Clausura 2026 al haber sumado hasta el momento 7 puntos de 12 unidades en juego. Los rosados vienen de igualar 1-1 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional y ahora buscarán alargar su buena racha.

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Así es. Sport Boys se alista para el centenario de la institución en la temporada 2027. El equipo chalaco, si bien no ha sido protagonista durante los últimos campeonatos y ha estado más cerca a los últimos lugares de la tabla de posiciones, ahora pretende dar un golpe sobre la mesa cuando llegue el momento de pelear por el título el próximo año ante tan importante contexto.

Fuente: Sport Boys.

DATOS CLAVES

Luciano Nequecaur dejó Sport Boys para fichar por el club Libertad de Paraguay .

dejó para fichar por el club de . Luciano Nequecaur rechazó ofertas de Universitario y Sporting Cristal por respeto a Sport Boys .

rechazó ofertas de y por respeto a . Sport Boys sumó 7 puntos en las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura 2026.