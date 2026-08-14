Alianza Lima vs Universitario: día, horario y estadio confirmado para el clásico por el Torneo Clausura 2026

Se conoció la programación oficial de la Liga 1 para las próximas fechas. Se confirmaron todos los detalles para el clásico del fútbol peruano.

La Liga 1 confirmó la programación de las próximas fechas del Torneo Clausura 2026. Así, se confirmó la fecha, horario y el estadio en donde se jugará el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 9. Este duelo puede definir el futuro de ambos equipos en la pelea por el certamen y el título nacional.

Publicidad

El clásico Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se jugará el sábado 12 de setiembre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. Será el cruce más importante de la novena fecha, en donde ambos equipos se jugarán más que tres puntos por la tabla de posiciones.

Cabe recordar que el clásico se muda a Matute en esta ocasión, luego de que en el Torneo Apertura se enfrentaron en el Estadio Monumental de Ate. En dicho duelo, ‘La U’ ganó por 1-0 con el gol de Martín Pérez Guedes, de cabeza. Así, para los ‘Íntimos’ querrán tomarse revancha.

Publicidad

A su vez, puede ser un duelo decisivo en la lucha por el Torneo Clausura 2026. El inicio del certamen ha sido muy parejo, por lo que este partido puede ser un punto de inflexión para cualquiera de ambas instituciones. Para Pablo Guede, será su segundo clásico luego del mencionado en el Apertura, mientras que Héctor Cúper podría estrenarse en el máximo duelo del fútbol peruano.

Día, horario y estadio para el clásico Alianza Lima vs. Universitario

Alianza Lima vs. Universitario, partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, se jugará el sábado 12 de setiembre desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en Matute.

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Universitario?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se podrá ver EN VIVO por el canal L1MAX en TV y por la plataforma L1 Play en streaming, como todos los partidos del fútbol peruano.

Publicidad

Liga 1 confirmó programación de las fechas 8 y 9 del Torneo Clausura 2026

Además de la confirmación de la fecha, horario y estadio del clásico peruano, la Liga 1 dio a conocer todos los detalles para las fechas 8 y 9 del Torneo Clausura 2026 de manera completa. A continuación, conoce cuándo y dónde son los partidos:

Fecha 8

VIERNES 4 DE SETIEMBRE

FC Cajamarca vs. Cienciano | 13:00 hrs | Estadio Héroes de San Ramón

| 13:00 hrs | Estadio Héroes de San Ramón Alianza Atlético vs. UTC | 15:15 hrs | Estadio Campeones del 36

SÁBADO 5 DE SETIEMBRE

Sport Huancayo vs. Sport Boys | 15:00 hrs | Estadio IPD Huancayo

| 15:00 hrs | Estadio IPD Huancayo Cusco FC vs. CD Moquegua | 18:00 hrs | Estadio Inca G. de la Vega

| 18:00 hrs | Estadio Inca G. de la Vega Universitario vs. C. Unidos | 20:30 hrs | Estadio Monumental U Marathon

Publicidad

DOMINGO 6 DE SETIEMBRE

Sporting Cristal vs. Los Chankas | 11:00 hrs | Estadio Alberto Gallardo

| 11:00 hrs | Estadio Alberto Gallardo Dep. Garcilaso vs. Atlético Grau | 13:30 hrs | Estadio Inca G. de la Vega

| 13:30 hrs | Estadio Inca G. de la Vega Juan Pablo II vs. Alianza Lima | 15:45 hrs | Estadio Por confirmar

| 15:45 hrs | Estadio Por confirmar FBC Melgar vs. ADT | 19:00 hrs | Estadio Monumental UNSA

Fecha 9

VIERNES 11 DE SETIEMBRE

UTC vs. Juan Pablo II | 15:00 hrs | Estadio Héroes de San Ramón

| 15:00 hrs | Estadio Héroes de San Ramón Cusco FC vs. FBC Melgar | 19:00 hrs | Estadio Inca G. de la Vega

SÁBADO 12 DE SETIEMBRE

C. Unidos vs. Sport Huancayo | 13:00 hrs | Estadio Juan Maldonado G.

| 13:00 hrs | Estadio Juan Maldonado G. CD Moquegua vs. Sporting Cristal | 15:15 hrs | Estadio 25 de Noviembre

| 15:15 hrs | Estadio 25 de Noviembre Alianza Lima vs. Universitario | 20:00 hrs | Estadio Alejandro Villanueva

Publicidad

DOMINGO 13 DE SETIEMBRE

Sport Boys vs. Dep. Garcilaso | 13:00 hrs | Estadio Miguel Grau

| 13:00 hrs | Estadio Miguel Grau Atlético Grau vs. Alianza Atlético | 15:15 hrs | Estadio La Matanza

| 15:15 hrs | Estadio La Matanza ADT vs. Cienciano | Por confirmar | Estadio Unión Tarma

| Por confirmar | Estadio Unión Tarma Los Chankas vs. FC Cajamarca | Por confirmar | Estadio por confirmar

DATOS CLAVE