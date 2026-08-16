A horas de enfrentar a Universitario, FC Cajamarca suma refuerzo extranjero desde Europa

Hoy se jugará el FC Cajamarca vs. Universitario, con un futbolista nuevo. Que viene desde el fútbol internacional, para sumarse a la Liga 1.

Un verdadero remezón sacude la previa de la Liga 1 a pocos instantes de que ruede el balón en el norte del país. FC Cajamarca sorprendió al mercado de pases tras amarrar el fichaje relámpago del delantero Pedro Cejas para tumbarse al vigente campeón nacional.

Publicidad

La bomba periodística fue revelada por Ernesto Jerónimo Macedo León de L1 MAX, confirmando que el atacante ya entrenó bajo las órdenes de Celso Ayala. El cuadro cajamarquino busca dar el golpe definitivo en la tabla incorporando peso ofensivo de manera inmediata.

FC Cajamarca cierra su fichaje de último momento. (Foto: X).

El goleador que llega directo del Viejo Continente

Con 25 años y 1.92 metros de altura, Pedro Cejas aterriza en el fútbol peruano tras su paso por el Zabbar St. Patrick FC de la Premier League de Malta. Su imponente físico se perfila como la gran pesadilla que enfrentarán las defensas rivales en el juego aéreo.

Publicidad

Formado en las canteras del Club Atlético Banfield de Argentina, el artillero dio el salto a Europa para forjarse en el competitivo fútbol de ascenso alemán. Allí defendió las camisetas del SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Straelen y Rot Weiss Ahlen antes de recalar en territorio maltés.

Las armas secretas de Celso Ayala contra Universitario

Poderío por alto: Su estatura lo convierte en un arma letal dentro del área en tiros libres y saques de esquina.

Su estatura lo convierte en un arma letal dentro del área en tiros libres y saques de esquina. Roce europeo: Suma intensidad, potencia física y recorrido táctico aprendidos en las ligas de Alemania y Malta.

Suma intensidad, potencia física y recorrido táctico aprendidos en las ligas de Alemania y Malta. Juego de espaldas: Capacidad única para aguantar la marca de los zagueros y habilitar a los extremos que llegan de cara al arco.

El impacto de su contratación sacudió a los hinchas locales en las horas previas al choque contra Universitario de Deportes. El cuerpo técnico analiza a contrarreloj si el flamante refuerzo sumará sus primeros minutos esta tarde o si aguardará en la banca de suplentes.

Publicidad

Dónde y a qué hora ver el FC Cajamarca vs. Universitario

El Estadio Héroes de San Ramón albergará este electrizante choque a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana) por la quinta fecha del Torneo Clausura. La transmisión oficial en directo estará a cargo de L1 MAX en televisión de paga y mediante la aplicación L1 Play en streaming.

El factor de la localía y la altitud jugarán un rol determinante en las aspiraciones del conjunto cajamarquino para quedarse con los tres puntos. La expectativa es máxima entre la afición para presenciar un duelo de alto voltaje y ser testigos del posible debut de su nueva carta de gol.

Publicidad

DATOS CLAVE