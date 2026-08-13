Paolo Fuentes tras ser sondedado, por los grandes: Sporting Cristal y Universitario. Volvió del extranjero, para jugar nuevamente, en Liga 1.

El fútbol peruano suma un nuevo movimiento en su periodo de pases con el regreso de un defensor con amplio recorrido en la categoría de honor. Diversos clubes continúan realizando gestiones para reestructurar sus planteles de cara a los siguientes desafíos del campeonato.

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En esta oportunidad, el zaguero Paolo Fuentes concretó su retorno al país tras dar por concluida su etapa en el balompié internacional. El zaguero central quedó listo para sumarse de inmediato a la disciplina de su nuevo club en la máxima categoría.

Paolo Fuentes antes estuvo en Cienciano del Cusco. (Foto: X).

Estuvo en la órbita de Sporting Cristal y Universitario

En temporadas pasadas, el destacado nivel de Fuentes captó la atención de dos de las instituciones más importantes del país: Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Su solidez física y buen juego aéreo lo situaron como alternativa seria para potenciar la defensa de ambas escuadras.

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Esa consideración llegó respaldada por sus buenas actuaciones en clubes con historia como FBC Melgar, Sport Boys y Cienciano. Además, su paso por planteles como ADT, Alianza Universidad y Juan Pablo II terminó de consolidar su presencia en la liga local.

Su paso por la Liga Promerica de Costa Rica

Posteriormente, el defensor dio el salto al extranjero para vivir su primera experiencia internacional en Centroamérica. Fuentes firmó contrato por una temporada con el Inter de San Carlos de la Liga Promerica de Costa Rica.

Aquella etapa en el balompié costarricense le permitió sumar roce internacional dentro de un torneo competitivo. Sin embargo, tras cumplir su periodo en el exterior, el futbolista optó por reincorporarse al medio local para continuar su carrera.

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Nuevo refuerzo para Comerciantes Unidos

El destino elegido por el zaguero para este nuevo capítulo es Comerciantes Unidos de Cutervo, tradicional equipo de la región Cajamarca. La directiva cutervina oficializó la contratación del experimentado defensor con el propósito de reforzar su línea posterior.

Con la llegada de Paolo Fuentes, el conjunto cajamarquino gana jerarquía y liderazgo en la retaguardia para afrontar el torneo. La afición de las ‘Águilas Cutervinas’ confía en que su experiencia en la altura sea clave para alcanzar los objetivos del equipo.

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