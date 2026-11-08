Dónde ver EN VIVO Los Chankas vs. Alianza Lima por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Hoy se juega por la Liga 1, el partido de Los Chankas vs. Alianza Lima. Entérate dónde ver en vivo, por los canales TV y el streaming online.

El cuadro blanquiazul afronta una prueba decisiva en la altura de Andahuaylas. Alianza Lima visita a Los Chankas por la penúltima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, con la obligación de ganar para mantenerse firme en la pelea por el título nacional.

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¿Cómo llegan Alianza Lima y Los Chankas?

El equipo victoriano llega estimulado tras lograr una importante victoria ante Cienciano en la fecha previa. Con este resultado, Alianza Lima suma tres victorias en sus últimos cuatro partidos y busca cerrar la fase regular con puntaje perfecto en condición de visita.

Alianza Lima y Los Chankas juegan hoy por la Liga 1. (Foto: X).

Por su parte, Los Chankas llegan golpeados tras igualar sin goles en la jornada anterior. El conjunto de Andahuaylas registra una racha de partidos sin conocer la victoria, por lo que necesita hacerse fuerte en casa para cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato.

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¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Alianza Lima?

El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Los Chankas. El pitazo inicial está programado para las 1:00 p. m. (hora peruana).

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 3:00 p. m.

México: 12:00 p. m.

Estados Unidos: 1:00 p. m. (Este) / 10:00 a. m. (Pacífico)

¿En qué canal ver Los Chankas vs. Alianza Lima EN VIVO?

La transmisión en directo para todo el país estará a cargo del canal L1 MAX, la señal oficial encargada de la cobertura de la Liga 1.

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Movistar TV: Canal 14 (SD) y 714 (HD)

DirecTV: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: Canal 510 (SD) y 1510 (HD)

Best Cable: Canal 12

WIN / Mi Fibra: Vía su plataforma digital de canales

¿Dónde ver el partido por streaming online?

Para seguir las acciones desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV, la opción oficial es la plataforma L1 Play.

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Además, los usuarios con suscripción activa a DGO, Movistar TV App y Claro Video podrán acceder al canal L1 MAX en vivo. Para los hinchas que se encuentren fuera del territorio nacional, la transmisión estará disponible mediante Fanatiz.

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