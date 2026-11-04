Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1: hora, canales de TV y streaming online

Hoy tenemos el partido por Liga 1 de Universitario vs. Sport Boys. Conoce cómo ver gratis, y por dónde mirar. Mediante TV y streaming online.

Universitario de Deportes se enfrenta a Sport Boys en un duelo electrizante disputado en el Estadio Monumental. El cuadro crema busca imponer su localía para seguir firme en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, la escuadra rosada llega con la urgencia de sumar tres puntos clave en el torneo.

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¿Cómo llegan Universitario y Sport Boys al partido?

La escuadra crema llega motivada tras encadenar victorias consecutivas que la mantienen en la pelea directa por el título de la Liga 1. Por su parte, la ‘Misilera’ busca romper la irregularidad y necesita dar el golpe en condición de visita para acomodarse en la tabla general.

Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sport Boys hoy por la Liga 1. (Foto: X).

Horarios internacionales para ver el Universitario vs. Sport Boys

El pitazo inicial en Lima está programado para las 8:30 p. m. (hora peruana). Revisa el horario correspondiente según el país donde te encuentres:

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Perú, Colombia, Ecuador: 8:30 p. m.

México, Costa Rica: 7:30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Miami/Nueva York): 9:30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 10:30 p. m.

España: 3:30 a. m. (del día siguiente)

Canales de TV para seguir la transmisión EN VIVO

La emisión oficial en directo para todo el territorio peruano estará a cargo de la señal de L1 MAX. Este canal cuenta con los derechos autorizados del campeonato nacional.

Puedes disfrutar del partido sintonizando los siguientes operadores de cable:

DirecTV: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: Canal 510 (HD)

Best Cable: Canal 12

Win TV: Disponible en la parrilla deportiva autorizada

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Dónde ver el partido vía streaming online

Si buscas seguir las acciones desde tu dispositivo móvil, tablet o Smart TV, existen plataformas digitales oficiales listas para transmitir el encuentro:

L1 Play: Servicio oficial por suscripción para ver la Liga 1 en directo.

DGO (DirecTV GO): Acceso a la señal en vivo de L1 MAX mediante internet.

Zapping TV: Plataforma de televisión por streaming con la señal deportiva incluida.

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Historial de enfrentamientos: dominio crema y datos clave

El historial total entre ambos equipos registra 215 partidos oficiales: Universitario acumula 99 victorias, Sport Boys registra 47 triunfos y han igualado en 69 oportunidades. Además, el cuadro rosado no logra vencer a la ‘U’ en el Estadio Monumental desde agosto de 2006 (3-1).

Así finalizaron los últimos encuentros directos disputados por el torneo local:

11/05/2026: Sport Boys 0-0 Universitario

09/08/2025: Universitario 1-0 Sport Boys

09/03/2025: Sport Boys 0-2 Universitario

18/09/2024: Universitario 3-0 Sport Boys

DATOS CLAVE

8:30 p. m es el horario: Universitario y Sport Boys jugarán en el Estadio Monumental.

L1 MAX: transmitirá el partido en vivo por DirecTV, Claro TV y Best Cable.

Historial: Universitario registra 99 victorias frente a 47 de Sport Boys en 215 partidos.