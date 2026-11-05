El encuentro de ayer entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys tuvo distintos condimentos. Además de los futbolísticos, varios equipos seguramente miraron con detenimiento el resultado y celebraron en cierta manera. Este podría ser el caso de Sporting Cristal que ahora depende de sí mismo en el Torneo Clausura 2026 y los hinchas no dudaron en celebrar lo sucedido.
Sabiendo que era clave para los intereses de Sporting Cristal que Universitario de Deportes no sume tres puntos en el Estadio Monumental, la esperanza recaía en que Sport Boys haga un gran partido y así fue. Si bien los rosados pudieron ganarlo al estar arriba por 0-2 en el marcador, el empate final tampoco cayó mal y por ello es que los aficionados rimenses se expresaron en redes sociales.
“Vamos mi Sport Boys, chalaco desde la cuna“, “Casi la pecheas mi Boys querido” y “Quedan 2 finales. Bien Boys, se agradece la ayuda. Fuerza Cristal”; fueron los comentarios de los hinchas de Sporting Cristal a través de ‘X’ en una evidente señal de alegría por el resultado en el Estadio Monumental, además de que ahora dependen de sí mismos para ganar el Torneo Clausura 2026.
Fuente: ‘X’.
Fuente: ‘X’.
Fuente: ‘X’.
Tras empatar con Universitario: Luis Urruti se quebró en vivo mientras daba entrevista por estado de salud de su madre
Los partidos que le restan jugar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026
Siendo líderes del Torneo Clausura 2026 por una mejor diferencia de goles, ahora Sporting Cristal afrontará dos verdaderas finales para llevarse este segundo semestre del campeonato e inscribir su nombre en las semifinales rumbo al título nacional. Si bien todavía restan seis puntos en disputa, los celestes tienen la primera opción para conseguir el primer gran objetivo trazado.
El sábado 7 de noviembre visitará a ADT en la ciudad de Tarma desde las 13:00 horas en un partido vital y trascendental para sus aspiraciones. Luego, en la última fecha, recibirán a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el fin de semana del 21 y 22 de noviembre al todavía no haberse confirmarse la fecha exacta desde la programación oficial de la Liga 1.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Sporting Cristal
|15
|10
|1
|4
|34
|17
|17
|31
|2
|Universitario
|15
|9
|4
|2
|33
|22
|11
|31
|3
|Sport Huancayo
|15
|10
|1
|4
|25
|17
|8
|31
|4
|Deportivo Garcilaso
|15
|9
|1
|5
|29
|17
|12
|28
|5
|Alianza Lima
|15
|8
|4
|3
|23
|15
|8
|28
|6
|Alianza Atlético
|15
|9
|1
|5
|29
|28
|1
|28
|7
|FBC Melgar
|15
|7
|5
|3
|25
|17
|8
|26
|8
|Juan Pablo II
|15
|7
|4
|4
|25
|17
|8
|25
|9
|Sport Boys
|15
|7
|4
|4
|22
|16
|6
|25
|10
|Cusco FC
|15
|8
|0
|7
|25
|20
|5
|24
|11
|Atlético Grau
|15
|5
|3
|7
|17
|23
|-6
|18
|12
|Cienciano
|15
|5
|2
|8
|19
|22
|-3
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|15
|3
|6
|6
|26
|27
|-1
|15
|14
|Los Chankas
|15
|3
|4
|8
|14
|30
|-16
|13
|15
|ADT
|15
|2
|5
|8
|13
|26
|-13
|11
|16
|CD Moquegua
|15
|2
|5
|8
|8
|22
|-14
|11
|17
|FC Cajamarca
|15
|3
|2
|10
|21
|37
|-16
|11
|18
|UTC
|15
|1
|2
|12
|17
|32
|-15
|0
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal lidera el Torneo Clausura 2026 con 31 puntos por diferencia de goles.
- 7 de noviembre a las 13:00 horas, Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma.
- Estadio Alberto Gallardo albergará el último partido de Sporting Cristal recibiendo a Cienciano.