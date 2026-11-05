Con la esperanza de llevarse el Torneo Clausura 2026, los aficionados de Sporting Cristal estuvieron muy atentos al duelo jugado en el Estadio Monumental y mostraron su felicidad por el resultado en redes sociales.

El encuentro de ayer entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys tuvo distintos condimentos. Además de los futbolísticos, varios equipos seguramente miraron con detenimiento el resultado y celebraron en cierta manera. Este podría ser el caso de Sporting Cristal que ahora depende de sí mismo en el Torneo Clausura 2026 y los hinchas no dudaron en celebrar lo sucedido.

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Sabiendo que era clave para los intereses de Sporting Cristal que Universitario de Deportes no sume tres puntos en el Estadio Monumental, la esperanza recaía en que Sport Boys haga un gran partido y así fue. Si bien los rosados pudieron ganarlo al estar arriba por 0-2 en el marcador, el empate final tampoco cayó mal y por ello es que los aficionados rimenses se expresaron en redes sociales.

“Vamos mi Sport Boys, chalaco desde la cuna“, “Casi la pecheas mi Boys querido” y “Quedan 2 finales. Bien Boys, se agradece la ayuda. Fuerza Cristal”; fueron los comentarios de los hinchas de Sporting Cristal a través de ‘X’ en una evidente señal de alegría por el resultado en el Estadio Monumental, además de que ahora dependen de sí mismos para ganar el Torneo Clausura 2026.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Los partidos que le restan jugar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Siendo líderes del Torneo Clausura 2026 por una mejor diferencia de goles, ahora Sporting Cristal afrontará dos verdaderas finales para llevarse este segundo semestre del campeonato e inscribir su nombre en las semifinales rumbo al título nacional. Si bien todavía restan seis puntos en disputa, los celestes tienen la primera opción para conseguir el primer gran objetivo trazado.

El sábado 7 de noviembre visitará a ADT en la ciudad de Tarma desde las 13:00 horas en un partido vital y trascendental para sus aspiraciones. Luego, en la última fecha, recibirán a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el fin de semana del 21 y 22 de noviembre al todavía no haberse confirmarse la fecha exacta desde la programación oficial de la Liga 1.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 15 10 1 4 34 17 17 31 2 Universitario 15 9 4 2 33 22 11 31 3 Sport Huancayo 15 10 1 4 25 17 8 31 4 Deportivo Garcilaso 15 9 1 5 29 17 12 28 5 Alianza Lima 15 8 4 3 23 15 8 28 6 Alianza Atlético 15 9 1 5 29 28 1 28 7 FBC Melgar 15 7 5 3 25 17 8 26 8 Juan Pablo II 15 7 4 4 25 17 8 25 9 Sport Boys 15 7 4 4 22 16 6 25 10 Cusco FC 15 8 0 7 25 20 5 24 11 Atlético Grau 15 5 3 7 17 23 -6 18 12 Cienciano 15 5 2 8 19 22 -3 17 13 Comerciantes Unidos 15 3 6 6 26 27 -1 15 14 Los Chankas 15 3 4 8 14 30 -16 13 15 ADT 15 2 5 8 13 26 -13 11 16 CD Moquegua 15 2 5 8 8 22 -14 11 17 FC Cajamarca 15 3 2 10 21 37 -16 11 18 UTC 15 1 2 12 17 32 -15 0

DATOS CLAVES