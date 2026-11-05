Sport Boys informó la muerte de la madre de Luis Urruti

El club 'rosado' lamentó el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti. El jugador se encuentra en Uruguay tras el partido ante Universitario.

Sport Boys informó en sus redes sociales oficiales la muerte de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti. La noticia se confirmó tras haber trascendido el delicado estado durante el partido que el conjunto ‘rosado’ tuvo ante Universitario de Deportes. El jugador se encuentra en Uruguay acompañando a su familia.

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A través de un comunicado en sus redes oficiales, Sport Boys comunicó la triste noticia. Luis Urruti había roto en llanto luego del final del partido que terminó en empate 2-2 ante Universitario de Deportes. Jugadores de ambos equipos lo acompañaron en dicho momento, sabiéndose del delicado estado de salud de su madre.

Tras ese duro momento, el propio delantero del Boys habló con la prensa y confesó que jugó el partido ante Universitario por pedido de su madre. “Hoy jugué porque ella me lo pidió. Me vacié por ella, más que nada”, confesó. Este jueves viajó a Uruguay y pudo estar los últimos momentos con ella.

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El mensaje de Sport Boys por la muerte de la madre de Luis Urruti

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti.

Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Les enviamos nuestras más sinceras condolencias.

🕊️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti.



Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Les enviamos nuestras más sinceras condolencias. 🫂 pic.twitter.com/hfckg9PugA — Club Sport Boys Association (@sportboys) November 6, 2026

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Universitario de Deportes también lamentó la muerte de la madre de Luis Urruti

Después del comunicado de Sport Boys, Universitario de Deportes también lamentó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti, quien fue exfutbolista del club entre 2020 y 2023 y campeón nacional en 2023. Este fue el mensaje que dejó en sus redes sociales oficiales:

Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro exfutbolista Luis Urruti Giménez.

Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos.

Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro exfutbolista Luis Urruti Giménez.



Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos 🙏🕊. pic.twitter.com/uZO9ykVYJG — Universitario (@Universitario) November 6, 2026

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