Sport Boys informó la muerte de la madre de Luis Urruti

Sport Boys informó en sus redes sociales oficiales la muerte de Cristina Giménez, madre de Luis Urruti. La noticia se confirmó tras haber trascendido el delicado estado durante el partido que el conjunto ‘rosado’ tuvo ante Universitario de Deportes. El jugador se encuentra en Uruguay acompañando a su familia.
A través de un comunicado en sus redes oficiales, Sport Boys comunicó la triste noticia. Luis Urruti había roto en llanto luego del final del partido que terminó en empate 2-2 ante Universitario de Deportes. Jugadores de ambos equipos lo acompañaron en dicho momento, sabiéndose del delicado estado de salud de su madre.
Compañerismo 🫂 ❤️🩹— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 5, 2026
Mucha fuerza Tito Urruti. 🙏🏻
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Tras ese duro momento, el propio delantero del Boys habló con la prensa y confesó que jugó el partido ante Universitario por pedido de su madre. “Hoy jugué porque ella me lo pidió. Me vacié por ella, más que nada”, confesó. Este jueves viajó a Uruguay y pudo estar los últimos momentos con ella.
El mensaje de Sport Boys por la muerte de la madre de Luis Urruti
Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti.
Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Universitario 2-2 Sport Boys
Les enviamos nuestras más sinceras condolencias.
🕊️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti.— Club Sport Boys Association (@sportboys) November 6, 2026
Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.
Les enviamos nuestras más sinceras condolencias. 🫂 pic.twitter.com/hfckg9PugA
Universitario de Deportes también lamentó la muerte de la madre de Luis Urruti
Después del comunicado de Sport Boys, Universitario de Deportes también lamentó el fallecimiento de la madre de Luis Urruti, quien fue exfutbolista del club entre 2020 y 2023 y campeón nacional en 2023. Este fue el mensaje que dejó en sus redes sociales oficiales:
Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro exfutbolista Luis Urruti Giménez.
Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos.
Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro exfutbolista Luis Urruti Giménez.— Universitario (@Universitario) November 6, 2026
Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos 🙏🕊. pic.twitter.com/uZO9ykVYJG
DATOS CLAVE
- Fallece Cristina Giménez, madre del futbolista Luis Urruti, informó el Sport Boys.
- Luis Urruti viajó a Uruguay este jueves para acompañar a su familia.
- Universitario de Deportes, exequipo de Urruti, también expresó sus condolencias por el fallecimiento.