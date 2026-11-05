Carlos Zambrano denunció un claro favorecimiento a Universitario por parte del VAR: luego de empatar 2-2

El defensor de Sport Boys soltó todo contra Universitario. Carlos Zambrano dijo que habían sido favorecidos por el arbitraje en el empate 2-2.

Carlos Zambrano rompió el silencio tras el tenso empate 2-2 entre Sport Boys y Universitario de Deportes. El experimentado zaguero no dudó en señalar de manera directa al arbitraje y al uso del VAR por las controvertidas decisiones en el tramo final del partido.

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Las declaraciones del defensor han desatado un encendido debate sobre la imparcialidad de las revisiones tecnológicas en la Liga 1. El futbolista del cuadro rosado expresó su profunda molestia con el criterio mostrado en el campo y frente a las pantallas.

Carlos Zambrano fue presentado en abril de este año en Sport Boys. (Foto: X).

Autocrítica y dolor por dejar escapar el triunfo

Zambrano inició su análisis reconociendo los errores cometidos por el propio plantel chalaco al no saber liquidar el encuentro. “Molestos y tristes, porque sabíamos que teníamos el partido en el bolsillo. Fuimos muy pasivos al final, porque creo que pudimos cerrar el partido tranquilamente”, sostuvo en la zona mixta tras el pitazo final.

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El central remarcó que la falta de eficacia en los minutos clave terminó costándoles dos puntos valiosos. “Si éramos más inteligentes, hubiéramos hecho el partido y lo liquidábamos. Al final nos metieron los goles en los últimos minutos y nos duele mucho eso”, añadió con evidente frustración.

Fuerte denuncia contra la imparcialidad del VAR

Al referirse a las jugadas dudosas, Zambrano dirigió sus cuestionamientos hacia la actuación arbitral y el favoritismo en las faltas divididas. “Saquen sus conclusiones también ustedes. El árbitro, en las divididas, creo que era para ellos. Lamentablemente, es parte del fútbol”, denunció el referente del conjunto del puerto.

Su mayor indignación llegó al detallar la acción del penal cobrado a favor de la ‘U’, donde asegura que existió una infracción previa no sancionada. “Acabo de ver las imágenes del penal: la toca con la mano antes de que venga el contacto. La pudo revisar, pero no la revisan; revisan cuando quieren nomás”, recriminó con dureza.

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Cuestionamientos profundos a la tecnología en la Liga 1

Finalmente, el central peruano dejó en claro su postura respecto a la efectividad de la asistencia de video en el balompié nacional. A su juicio, el sistema actual genera más dudas e injusticias que certezas en el desarrollo de los cotejos.

“No sé para qué está el VAR. Prefiero que eliminen el VAR y que se equivoque el árbitro, que es una persona como cualquiera”, concluyó el zaguero. Sus palabras prometen encender la polémica en las siguientes jornadas del campeonato nacional.

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