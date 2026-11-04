Las alineaciones confirmadas para Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1: formaciones, cambios y bajas

Conoce cómo formarán los equipos de Liga 1 hoy: Universitario vs. Sport Boys por la Liga 1. Este partido, es correspondiente a la jornada 14.

Universitario de Deportes y Sport Boys disputan un partido clave en el Torneo Clausura de la Liga 1. El Estadio Monumental es el escenario de este vibrante duelo de la fecha 14 del campeonato.

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El conjunto dirigido por Fabián Bustos necesita una victoria como local para mantenerse firme en la lucha por el título. En tanto, la escuadra rosada busca sorprender en Ate para asegurar puntos valiosos en la tabla de posiciones.

La lista de convocados de Universitario vs. Sport Boys para hoy por Liga 1. (Foto: X).

Ambos entrenadores afinaron sus planteles tras confirmar las nóminas oficiales y las ausencias de último minuto. Repasamos la alineación titular de cada equipo, los nombres elegidos y las bajas confirmadas.

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Alineación titular de Universitario vs. Sport Boys

Fabián Bustos sostiene su habitual sistema 3-5-2 con sus hombres de confianza en el terreno de juego.

Portero: Diego Romero.

Defensas: Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría.

Centrocampistas: Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Alex Valera.

Alineación titular de Sport Boys vs. Universitario

El conjunto del Callao sale con un esquema 4-3-3 enfocado en el orden defensivo y las salidas rápidas.

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Portero: Diego Melián.

Defensas: Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop.

Centrocampistas: Oslimg Mora, Federico Illanes, Jostin Alarcón.

Delanteros: Christian Cueva, Luis Urruti, Pablo Erustes.

Cambios tácticos y sorpresas en los onces

Diego Romero ratifica su presencia bajo los tres palos cremas en la portería titular. En la ofensiva, la dupla de ataque formada por Gianluca Lapadula y Alex Valera es la gran apuesta del estratega merengue.

Sport Boys otorga la conducción futbolística a Christian Cueva en el frente de ataque. El volante se asocia con Luis Urruti y Pablo Erustes para generar peligro constante en el área rival.

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Bajas confirmadas en Universitario y Sport Boys

El defensor Matías Di Benedetto se pierde el partido en Universitario por una sobrecarga muscular. Asimismo, Jordan Guivin, Juan Manuel Requena y Adrián Quiroz quedaron fuera por decisión del comando técnico.

En la escuadra rosada destacan las ausencias de Gustavo Dulanto por cláusula de préstamo. Además, Yuriel Celi no juega por suspensión tras ver la tarjeta roja en la jornada anterior.

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