No es lesión: la verdadera razón por la que Edison Flores no estará ante Sporting Cristal

Edison Flores será una de las ausencias más importantes de Universitario frente a Sporting Cristal. El motivo tiene que ver con una postura de Héctor Cúper, así que a continuación conoce los detalles.

Estamos a pocas horas de que empiece a rodar el balón en el clásico del fin de semana entre Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal. Los equipos están totalmente preparados para verse las caras en el Estadio Monumental y de acuerdo a la convocatoria merengue es que surge la interrogante de la llamativa ausencia de un Edison Flores que viene desapareciendo de los planes del equipo.

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Fuente: Universitario.

Si bien se hablaba de que Edison Flores se encontraba sentido físicamente y que atravesaba un proceso de recuperación muscular, las últimas informaciones indican que ahora mismo no está lesionado y que su ausencia en el partido de hoy ante Sporting Cristal se debe exclusivamente a una decisión técnica por parte de Héctor Cúper, quien prefiere a otros jugadores.

Así es. La postura de Héctor Cúper refleja la importancia de estar bien preparado en todo aspecto dentro de las planificaciones de Universitario de Deportes. Por ahora, el comando técnico prefiere a otros protagonistas en ofensiva para darle rodaje distinto al sistema de ataque, lo cual refleja que Edison Flores deberá seguir trabajando en el día a día para volver a meterse en las convocatorias.

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🎙️ @VaneAlmenara: "La no convocatoria de Edison Flores me parece un mensaje claro. Creo que es algo importante porque seguramente le cambiará la mentalidad al jugador".



🎙️ @davidchavez64: "Hay otros jugadores que están mejor que él. Es un mensaje claro: hoy no está en su mejor… pic.twitter.com/7sZ703pjTs — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 7, 2026

Los convocados de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal

Además de la ausencia de Edison Flores, Universitario de Deportes presentará algunas otras bajas para el partido de hoy viernes 7 de agosto frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental, el cual por cierto lucirá abarrotado de hinchas ya que las entradas se agotaron. Nombres como los de Bryan Reyna y Piero Quispe tampoco figuran dentro de las opciones que tendrá Héctor Cúper.

La lista de convocados de Universitario de Deportes la integran: Miguel Vargas, Diego Romero, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Aldo Corzo, Caín Fara, Anderson Santamaría, Jordan Guivin, Juan Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Horacio Calcaterra, César Inga, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Héctor Fértoli, Gianluca Lapadula, Lisandro Alzugaray, José Rivera y Álex Valera.

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