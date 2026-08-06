Juan Manuel Requena le restó importancia al duelo ante Sporting Cristal : “No sé si es un clásico”

Juan Manuel Requena, refuerzo de Universitario, habló horas antes del partido frente a Sporting Cristal y soltó una frase ciertamente picante que genera tendencia en el medio local.

Se viene el gran partido del fin de semana entre Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal. Por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Monumental recibirá una nueva edición del llamado clásico moderno entre dos equipos que necesitan de la victoria a como de lugar. Dicho esto, desde la interna merengue le restaron cierta importancia al duelo y fue Juan Manuel Requena quien lo expuso.

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Fuente: Universitario.

Juan Manuel Requena, reciente fichaje de Universitario de Deportes a pedido de Héctor Cúper y que fue titular en la última derrota frente a Cienciano en el Cusco, habló hoy ante los medios deportivos locales y fue consultado sobre la relevancia de enfrentar a Sporting Cristal. Además de evidenciar confianza en el plantel y en lo que puedan hacer, optó por dudar en llamar clásico o no al duelo.

“Es un partido hermoso que todo jugador quiere jugar y también entendemos el fanatismo y esas ganas que tiene la gente para poder ganar esos partidos que son importantes. No sé si es un clásico clásico, pero es un partido lindo“; declaró Juan Manuel Requena en la salida del entrenamiento de Universitario de Deportes para las cámaras del periodista deportivo Raúl Chávez.

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"Llegamos bien, con ganas y corrigiendo errores. No sé si es un clásico, Sporting Cristal tiene buen plantel y jugadores de jerarquía, vamos a competir. Sin duda (es posible el tetracampeonato)".



Juan Manuel Requena, jugador de Universitario.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/IMDOub0mYN — Raúl Chávez (@raulchavezpa) August 6, 2026

En cuanto al nivel de la ‘U‘ y lo que puedan hacer ante Sporting Cristal, el volante argentino argumentó la siguiente premisa. “Llegamos bien, con muchas ganas. Va a ser un partido lindo para nosotros. El equipo está trabajando, corrigiendo errores que se han cometido y tratando de valorar también cosas buenas que se han hecho. Tenemos 6 puntos sobre 9 y estamos bien. El grupo está comprometido, bien, trabajando y puliendo detalles para poder salir adelante“.

¿Cómo llegan Universitario y Sporting Cristal al partido por el Torneo Clausura 2026?

De acuerdo al aspecto netamente futbolístico en la previa de este prometedor partido a disputarse el viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes atraviesa una etapa de ciertas dudas en el juego luego de perder 2-0 ante Cienciano en el Cusco y tener 6 puntos en la tabla de posiciones, lo cual sin duda alguna ahora los obliga a ganar jugando en casa.

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Por otro lado, Sporting Cristal viene mostrado cierta mejoría desde la llegada de Roberto Mosquera al banquillo y han conseguido 6 puntos también este inicio del Torneo Clausura 2026. Los rimenses derrotaron 2-0 a Juan Pablo II en el Estadio Alberto Gallardo con el estreno goleador de Hernán Barcos, así que ahora se alistan para dar un golpe sobre la mesa ante los merengues.

Fuente: Composición Bolavip.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental .

enfrentará a este viernes 7 de agosto en el . Juan Manuel Requena cuestionó si el duelo ante Sporting Cristal es un clásico real.

cuestionó si el duelo ante es un clásico real. Sporting Cristal llega tras vencer 2-0 a Juan Pablo II con gol de Hernán Barcos.