Duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por Mauricio Arrasco

Ambos clubes de Lima se han interesado en una de las figuras de la Liga 1. Conoce los detalles sobre la situación del joven jugador de FC Cajamarca.

Mauricio Arrasco es una de las grandes y jóvenes figuras de la Liga 1 en esta temporada 2026. FC Cajamarca confió en sus cualidades y hoy lo tiene como su principal carta ofensiva en la lucha por sostenerse en Primera División. Mientras tanto, en Lima, dos grandes ya han preguntado por su situación contractual: Alianza Lima y Sporting Cristal.

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Según informó el periodista Gerson Cuba en su canal de YouTube, ambos equipos, que deben enfrentarse a fines de octubre por el Torneo Clausura 2026, han sondeado la situación de Mauricio Arrasco. El caso de Alianza Lima llama la atención porque lo dejó libre, mientras que Sporting Cristal quiere sumar variantes en ataque.

Mauricio Arrasco, en la mira de Alianza Lima y Sporting Cristal (X @gersoncuba2603).

Cuba aclaró que no existen negociaciones formales por Arrasco, pero sí es una realidad que ambos equipos se han interesado por sus servicios pensando en la temporada 2027. No es para menos, teniendo en cuenta el buen presente del jugador.

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El joven volante ofensivo, de 22 años, ha tenido una temporada muy productiva en FC Cajamarca. Lleva anotados 7 goles y 5 asistencias en 27 partidos disputados. Sus buenos rendimientos hasta lo han posicionado como una opción joven para el recambio en la Selección Peruana.

Alianza Lima volvería a buscar a Mauricio Arrasco

Arrasco es producto de las divisiones juveniles de Alianza Lima. En la temporada 2024, tuvo un paso por Alianza Universidad de Huánuco, pero al volver, no tuvo oportunidades en el primer equipo blanquiazul.

Al terminar su contrato con Alianza, FC Cajamarca lo convenció para firmar por toda la temporada 2026. La decisión ha sido un acierto, ya que ha ganado continuidad y ha demostrado sus habilidades. Esto lo potencia como un jugador a seguir de cerca a futuro. En todo caso, el conjunto blanquiazul quiere volver a sumarlo, pese a no haber confiado en sus cualidades para dar el salto.

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Sporting Cristal necesita variantes en la volante

El interés por Mauricio Arrasco en Sporting Cristal llama la atención, aunque puede explicarse en la falta de variantes que puede llegar a tener para la temporada 2027. Esto se debe a que varios jugadores en su posición terminan contrato a final de esta temporada 2026.

Por citar algunos ejemplos, Cristofer ‘Canchita’ Gonzáles, Cristian Benavente, Gabriel Santana y hasta Yoshimar Yotún son algunos de los volantes ofensivos que terminan contrato y podrían salir del club si es que no hay renovación de contrato. Ante esto, se entiende por qué irían a buscar al joven de FC Cajamarca.

DATOS CLAVE

Mauricio Arrasco registró 7 goles y 5 asistencias en 27 partidos con FC Cajamarca.

registró 7 goles y 5 asistencias en 27 partidos con FC Cajamarca. Alianza Lima y Sporting Cristal sondearon fichar al volante ofensivo para la temporada 2027.

sondearon fichar al volante ofensivo para la temporada 2027. 22 años tiene el jugador formado originalmente en las divisiones juveniles de Alianza Lima.