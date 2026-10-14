Alianza Lima recurrirá a uno de sus canteranos: enorme figura de Liga 1 para la siguiente temporada

El futuro de Alianza Lima está a la vuelta de la esquina. Una figura de Liga 1, podría estar regresando a tienda íntima la próxima temporada.

El armado del plantel de Alianza Lima para la próxima temporada del fútbol peruano ya comenzó en La Victoria. La directiva blanquiazul evalúa opciones para potenciar su plantilla con futbolistas consolidados.

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Según la información brindada por el periodista Wilmer Robles en PBO Campeonísimo, la institución blanquiazul tiene en la mira el regreso de Mauricio Arrasco. El habilidoso mediocampista ofensivo pertenece a las canteras del club íntimo.

Mauricio Arrasco podría regresar a Alianza Lima. (Foto: X).

El gran momento de Mauricio Arrasco en la Liga 1

A sus 22 años, el joven atacante se ha transformado en una de las figuras más destacadas de la Liga 1 vistiendo la camiseta del FC Cajamarca. Su capacidad de desequilibrio y visión de juego llamaron la atención del fútbol local.

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Su crecimiento futbolístico ha sido notable durante el presente campeonato. Este nivel le ha permitido despertar no solo el interés del club victoria, sino también el de otros equipos del medio nacional.

La formación de un canterano en Alianza Lima

Mauricio Arrasco realizó toda su etapa formativa en las divisiones menores del club íntimo. Perteneciente a la categoría 2004, destacó en torneos juveniles representando a la institución victoriana.

Su destacado rendimiento en divisiones inferiores lo llevó a integrar las selecciones peruanas Sub-15 y Sub-17. Además, compitió en certámenes internacionales de menores como la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en 2022.

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El gran presente futbolístico de Mauricio Arrasco (22 años, FC Cajamarca) despertó el interés de Alianza Lima, club donde se formó. Además, otros equipos ya le han puesto la mira. @campeonisimo_pe pic.twitter.com/NJRJg8f1wF — TADOKORO (@tadokolo79) October 14, 2026

El primer contrato y consolidación de Mauricio Arrasco

En septiembre de 2022, la directiva victoriana aseguró su talento al hacerle firmar su primer contrato profesional. Posteriormente, en 2023 sumó minutos en la pretemporada y realizó su debut oficial en la Liga 1.

Buscando mayor continuidad, el volante salió cedido a préstamo a instituciones como Alianza Universidad y FC Cajamarca. Hoy, con el rodaje adquirido, su retorno a La Victoria asoma como una jugada clave para el futuro blanquiazul.

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