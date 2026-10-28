Mauricio Arrasco se acerca mucho a Sporting Cristal de cara al 2027 y gracias a Hernán Barcos

La directiva de Sporting Cristal tiene en la mira a Mauricio Arrasco y la presencia de Hernán Barcos podría ser clave en la decisión del atacante. Veamos todos los detalles del caso.

Pensando en la temporada 2027, muchos equipos ya vienen haciendo planes y las directivas analizan la posibilidad de sumar fichajes. Este sería el caso de Sporting Cristal que pretende dar un salto de calidad en todo sentido y por ende es que el nombre de Mauricio Arrasco sería uno de los apuntados. Ahora, gracias a la presencia de Hernán Barcos, su arribo al Rímac podría facilitarse.

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Fuente: FC Cajamarca.

¿Cómo así? Como bien recordamos, Hernán Barcos y Mauricio Arrasco compartieron vestuario en FC Cajamarca durante la primera mitad de año y todo parece indicar que congeniaron de la mejor manera. En base a ello es que una reciente información asegura que el goleador tendría pensado seguir compitiendo en el fútbol profesional y podría ser clave en el futuro del extremo.

“Me dicen que hoy en día, en octubre, el deseo de Hernán Barcos es continuar jugando una temporada más y su presencia podría ser clave para que un futbolista que interesa a Sporting Cristal pueda llegar: Mauricio Arrasco“; fue la revelación del comunicador Paul Pérez durante el programa ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual los rimenses empezarían a armarse de cara al año 2027.

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Es importante tener en cuenta que Mauricio Arrasco es uno de los mejores jugadores de FC Cajamarca en este 2026. A pesar de la situación del equipo en la pelea constante por no descender a segunda división, el atacante viene sobresaliendo al llevar 7 goles anotados y 4 asistencias en 30 partidos. Estando en la mira de Sporting Cristal, veremos qué decisión puede tomar.

El gran regalo que Hernán Barcos le hizo llegar a Mauricio Arrasco

Teniendo en cuenta que forjaron una buena relación y amistad durante los primeros meses del año 2026 jugando para FC Cajamarca, se pudo apreciar a través de redes sociales que Hernán Barcos le regaló su camiseta de Sporting Cristal a Mauricio Arrasco. Ambos fueron protagonistas en Instagram y llamaron la atención de los hinchas por lo visto.

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“Gracias por el detalle viejito CRACK“; fue el mensaje que compartió Mauricio Carrasco junto a la camiseta alterna de Sporting Cristal y con el número 29 del ‘Pirata’. Frente a toda esta situación e información de que existe la posibilidad de que ambos puedan volver a jugar juntos de cara a la temporada 2027, las siguientes semanas serán claves para tener más certezas del interés rimense.

Fuente: Instagram.

DATOS CLAVES

Mauricio Arrasco interesa a Sporting Cristal como posible refuerzo para la temporada 2027 .

interesa a como posible refuerzo para la . Mauricio Arrasco registra 7 goles y 4 asistencias en 30 partidos con FC Cajamarca .

registra y en con . Hernán Barcos regaló su camiseta 29 de Sporting Cristal a Mauricio Arrasco.