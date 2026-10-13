Las ocho jugadas donde perjudicaron directamente a Alianza Lima: con cobros arbitrales polémicos

Alianza Lima tendría ocho jugadas polémicas, que reclama en el Torneo Clausura. Donde el arbitraje de la Liga 1, estaría yendo, en su contra.

El arbitraje de la Liga 1 vuelve a estar en el centro del debate tras las constantes protestas de Alianza Lima en el Torneo Clausura. En La Victoria consideran que reiterados fallos han mermado su camino en la tabla.

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Alianza Lima en reclamo contra el arbitraje local

Tras el reciente partido ante Cusco FC, el descontento en el plantel blanquiazul aumentó por el impacto de los cobros en sus aspiraciones. El técnico argentino Pablo Guede expresó su malestar en conferencia de prensa tras el encuentro.

Alianza Lima vienen de ganarle a Cusco FC. (Foto: X).

El estratega íntimo mostró preocupación ante lo que considera una tendencia arbitral en contra. Según su análisis, estas decisiones buscarían evitar que la institución logre el título de forma directa sin ir a semifinales.

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Las 8 jugadas polémicas señaladas por Alianza Lima

Un informe publicado por el diario Líbero recopiló el listado de las ocho jugadas controversiales que el club íntimo reclama en el certamen:

Fecha Partido Jugada polémica reclamada Fecha 1 vs. Sport Huancayo Penal no cobrado en Matute por mano de un defensor rival. Fecha 2 vs. Comerciantes Unidos Penal no cobrado en Cutervo tras codazo de Cossío a Vélez. Fecha 4 vs. Sport Boys Infracción de Nequecaur contra Huamán (lesionado) no juzgada como roja. Fecha 4 vs. Sport Boys Penal no cobrado tras remate de Cantero desviado con la mano por Riojas. Fecha 5 vs. UTC Penal no cobrado en Matute por despeje con la mano antinatural. Fecha 8 vs. Juan Pablo II Golpe de Ramírez a Advíncula en los testículos no sancionado como agresión. Fecha 9 vs. Universitario Posible falta previa de Valera a Garcés que terminó en gol crema. Fecha 11 vs. Cusco FC Gol anulado a Quevedo por offside tras partir desde su propio campo.

La mayor molestia en La Victoria radica en que cada una de estas acciones pasó por el análisis de la tecnología del VAR. En el cuadro íntimo consideran que la cabina tuvo tiempo y tomas suficientes para revisar y rectificar.

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Sin embargo, el sistema terminó ratificando cobros que el club considera incorrectos o no invitó al juez principal a revisar en pantalla. Esta acumulación de decisiones polémicas motivó el reclamo público de la institución.

El cuadro blanquiazul espera mayor rigurosidad y neutralidad arbitral en las jornadas decisivas del campeonato nacional. La presión sobre los jueces aumentará en el tramo final del torneo para garantizar transparencia en la definición.

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¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima en Liga 1?

Como complemento de esta polémica, el cuadro de La Victoria deberá dar vuelta a la página rápidamente cuando reciba a Atlético Grau por la Fecha 12 del Torneo Clausura. El compromiso está programado para este sábado 17 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde los dirigidos por Pablo Guede buscarán sumar de a tres para mantenerse firmes en la pelea por el título nacional a pesar de los cuestionamientos sobre el arbitraje.

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