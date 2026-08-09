El crack de Sport Boys que más sorprendió a Jefferson Farfán tras el empate ante Alianza Lima

Jefferson Farfán estuvo muy atento al empate entre Sport Boys vs. Alianza Lima y dedicó un singular comentario hacia un jugador en específico. Eso sí, no fue a ninguno de los blanquiazules.

Sport Boys y Alianza Lima empataron 1-1 la noche de ayer en el Estadio Nacional en un partido de tuvo diversas emociones de principio a fin. Fue uno de los duelos más esperados del fin de semana y así lo evidenció Jefferson Farfán, quien con un reciente comentario en redes sociales demostró que estuvo muy al pendiente del trámite y escogió a la gran figura de los 90 minutos de juego.

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Así es. Jefferson Farfán, referente e ídolo de Alianza Lima, analizó la igualad suscitada en el Estadio Nacional y lo más curioso es que no habló en específico de un futbolista blanquiazul, sino que se deshizo en elogios hacia uno de Sport Boys. Es más, pidió que pronto pueda volver a Matute y estamos hablando de Oslimg Mora, quien ayer fue titular y uno de los puntos más altos de los rosados.

Fuente: Getty Images.

“El jugador del partido. Excelente partido, qué dinámica el día de hoy (ayer), sobrino. El fútbol está inventando, lo entendiste a la perfección. Ojalá puedas volver pronto a tu casa. ¡Miaaaauuuuu!”; publicó Jefferson Farfán en sus stories de Instagram dejando un claro mensaje de que quedó impactado por el nivel del polifuncional jugador de Sport Boys que ahora es uno de los indiscutidos.

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Fuente: @jefferson_farfan_oficial

Y es que no podemos perder de vista que Oslimg Mora fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima, aunque su debut profesional se dio con la camiseta de la Universidad San Martín en el año 2019. Recién para la temporada 2020 volvió a Matute y fue parte del bicampeonato nacional del equipo blanquiazul en 2021 y 2022. En total disputó 62 partidos y anotó 3 goles.

La palabra de Oslimg Mora luego del empate entre Sport Boys vs. Alianza Lima

Tras el empate 1-1 entre Sport Boys vs. Alianza Lima en el Estadio Nacional en el noche del sábado 8 de agosto, Oslimg Mora fue elegido como una de las figuras más importantes del encuentro y habló para las cámaras de L1 MAX. El actual volante rosado demostró mucha confianza en lo que viene haciendo el equipo chalaco y a la vez confirmó que el objetivo es lograr metas importantes.

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“Dimos todo de nosotros. Siento y el equipo también que estamos para grandes cosas. Salimos a hacerle un partido de tú a tú a Alianza, un equipo complicado que siempre busca campeonar, pero salimos con la mentalidad que podíamos ganar este partido. Vamos a seguir así en este camino. Sé que vamos a lograr grandes cosas. Dimos todo y en lo personal di todo de mí. Esto es partido a partido y creo que vamos a mejorar en lo que nos costó para que Alianza nos empate el partido”; declaró Oslimg Mora post partido.

🎙️ Oslimg Mora: “Esto es para la hinchada, que siempre está ahí. Vamos a seguir así, por este camino. Sé que vamos a lograr grandes cosas”.#SportBoys 1-1 #AlianzaLima



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DATOS CLAVES

Jefferson Farfán elogió el desempeño de Oslimg Mora tras el empate 1-1.

elogió el desempeño de tras el empate 1-1. Jefferson Farfán pidió públicamente el regreso de Oslimg Mora a Alianza Lima .

pidió públicamente el regreso de a . Oslimg Mora fue titular con Sport Boys frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional.