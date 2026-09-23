Estuvo en la Selección Peruana, destacó en la Era Gareca y ahora vive desaparecido en Sporting Cristal

Desde que Roberto Mosquera llegó a Sporting Cristal se dio la discontinuidad de un jugador que llegó al club como un buen fichaje. No juega desde junio y muchos se olvidan de su pasado en la Bicolor.

Sporting Cristal sorprendió a propios y extraños metiendo tres victorias consecutivas en este Torneo Clausura 2026. El plantel viene respondiendo acorde a lo que pretende el comando técnico y las variantes son realmente importantes, aunque también hay jugadores que no tienen espacio en el equipo. Existe uno en especial que no disputa minutos desde junio y que ahora mismo está borrado.

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Estamos hablando específicamente de Cristian Benavente, quien llegó a Sporting Cristal a mediados de la temporada 2025 y que finaliza contrato a fines de este año 2026, el cual evidentemente no será renovado. No está lesionado ni nada por el estilo, simplemente se debe a una decisión técnica de Roberto Mosquera el hecho de que no cuente con chances de salir en la lista de convocados.

Recordemos que Cristian Benavente representó ser un gran proyecto para la Selección Peruana. Fue parte del equipo que clasificó a Rusia 2018 y contaba con buen respaldo de Ricardo Gareca en dicho momento. Las lesiones, la falta de continuidad y los constantes cambios de club durante el último tiempo le jugaron una mala pasada, a tal punto de que no ha podido consolidarse hasta ahora.

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Fuente: La Bicolor.

Actualmente, con 32 años de edad y sin la posibilidad de competir con la camiseta de Sporting Cristal desde que enfrentaron a Estudiantil CNI por la Copa Caliente de la Liga 2026, es casi imposible que se mantenga en la institución. Se sabe que entrena con regularidad y a la espera de ganarse la confianza de Roberto Mosquera, aunque por el momento no hay novedades de un cambio.

¿La Copa Caliente de la Liga 2026 podría ser una oportunidad para Cristian Benavente?

Teniendo en cuenta que el Torneo Clausura 2026 se encuentra en receso por la fecha FIFA, ahora Sporting Cristal se alista para disputar la semifinales de la Copa Caliente de la Liga 1 2026 ante ADT en partidos de ida y vuelta. Es así que, con el antecedente de que la última vez que Cristian Benavente disputó minutos oficiales con camiseta celeste fue en ese torneo, quizá ahora pueda reaparecer.

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Es importante recordar que durante la realización de este novedoso campeonato, en un principio la decisión de Sporting Cristal pasó por darle minutos a distintos jóvenes del club y así observarlos con mayor detenimiento. Con el correr de los duelos y de las fases, nombres del primer equipo se sumaron para potenciar justamente dicha medida y por ahí es que Cristian Benavente se podría unir.

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