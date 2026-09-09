Piero Alva, referente de Universitario, defiende a Álex Valera y asegura que no debió ser expulsado

A pocos días de una nueva edición del clásico del fútbol peruano, distintos referentes emiten sus opiniones del juego. En esta oportunidad fue Piero Alva, histórico de Universitario de Deportes, quien analizó la previa y a la vez se animó a defender a Álex Valera tras la polémica acción del fin de semana pasado. A pesar de que el común pedía tarjeta roja, el exdelantero no lo vio así.
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Como bien recordamos, Universitario de Deportes empató 2-2 ante Comerciantes Unidos y Álex Valera fue protagonista de una infracción que no ameritó la revisión del árbitro principal en las pantallas del VAR. Con distintos criterios de los jueces en cada partido disputado, Piero Alva hizo énfasis en que el goleador nunca fue con mala intención ni tampoco quiso lastimar a su rival.
“El fútbol es un deporte de contacto, siempre lo ha sido. La gente se quejaba que no expulsaron a Valera cuando dejó la pierna, pero esa no es una jugada de mala leche pues. Él quiere llegar a la pelota, el tipo llega antes y después ya no tiene cómo sacar la pierna. No hubo ninguna intención de dañar al rival. Fue a disputar la pelota”; comentó Piero Alva durante el programa ‘Hablemos de MAX‘.
🎙️Piero Alva: "La gente se quejaba que no expulsaron a Alex Valera. Eso no es una jugada de mala leche, no fue con intención de dañar al rival".#HablemosDeMAX— L1MAX (@L1MAX_) September 9, 2026
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Los audios del VAR sobre la infracción de Álex Valera ante Alexis Cossio
El árbitro Michael Espinoza optó por no sancionar con tarjeta roja la infracción de Álex Valera en contra de Alexis Cossio durante el partido entre Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos. A pesar de que las imágenes fueron bastante claras, al margen de la intención o no del atacante merengue, se esperaban con ansias los audios del VAR para conocer más a fondo dicha determinación.
“Pone el talón al piso. La fuerza la pone al piso y luego con la punta termina pegando a la parte del talón, es una acción temeraria“; fue la explicación por parte de Cristian Allca, asistente de VAR, hacia el juez principal Michael Espinoza. Luego de las diversas tomas analizadas y evaluadas, finalmente se optó por no sacarle tarjeta roja a un Álex Valera que se salvó de una durísima sanción.
Álex Valera se alista para el clásico del fútbol peruano
Dentro de los reclamos más reiterativos se encuentra el hecho de que Álex Valera no fue expulsado el último fin de semana y por ende podrá disputar el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Es así que el atacante crema se prepara junto a los suyos para enfrentar a los íntimos el próximo sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Se viene un partidazo que paralizará a todos los hinchas.
Fuente: Universitario.
DATOS CLAVES
- Álex Valera no fue expulsado y podrá jugar el clásico ante Alianza Lima.
- El VAR calificó como acción temeraria la infracción de Álex Valera contra Alexis Cossio.
- 12 de septiembre a las 20:00 horas será el clásico en el Estadio Alejandro Villanueva.