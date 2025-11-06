El impactante mensaje de último minuto que mandó Universitario a horas de festejar el tricampeonato

La emoción se vive al máximo en Ate. A pocas horas de celebrar el tricampeonato de la Liga 1, Universitario lanzó un mensaje que encendió las redes y desató una ola de orgullo entre sus hinchas previo al partido de este viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso.

Sucede que el ambiente en Universitario es pura euforia. A pocas horas del esperado festejo por el tricampeonato de la Liga 1, el que se dará luego del partido ante Deportivo Garcilaso, el club crema publicó un mensaje de último minuto que hizo oficial la venta de todas las entradas disponibles.

A través de sus redes oficiales, la ‘U’ compartió un emotivo post acompañado del siguiente mensaje: “El tricampeonato se celebra a casa llena. Agotamos todas las entradas disponibles para nuestro último partido del año en el estadio Monumental. Somos la hinchada más grande y popular”.

La publicación estuvo acompañada por una foto que contenía las frases: “Lleno Monumental” y “El más campeón del Perú”. Los hinchas reaccionaron de inmediato, inundando las redes con comentarios y mensajes de apoyo.

Universitario mandó mensaje de último minuto. (Foto: Universitario)

El mensaje dejó entrever que Universitario prepara un festejo a gran escala, con presencia de leyendas del club, fuegos artificiales y la presentación del plantel campeón ante la hinchada, así lo hizo saber el periodista Gustavo Peralta.

El periodista Gustavo Peralta también dejó en claro que el festejo por el tricampeonato vendrá luego del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso. Así pues, se estima que la fiesta se dará luego de las 11:00 PM.

Universitario anunció así el tricampeonato. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso se jugará desde las 9:00 PM. en el estadio Monumental de Ate. Hay que recordar que el cotejo es válido por la fecha 17 del Torneo Clausura y servirá para que los cremas festejen su tricampeonato de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de GOLPERU. Además, también se podrá seguir por internet desde tu celular en la aplicación oficial de Movistar Deportes. De igual modo, también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Datos claves

Universitario agotó todas las entradas para su partido del viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso.

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso es en el estadio Monumental de Ate.

La celebración del tricampeonato de Universitario será después del partido, cerca de las 11:00 PM.

