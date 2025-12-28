Tras perder frente a San Martín, hinchas de Alianza Lima destruyen a sus jugadoras: “Más humildad” y “Juego depresivo”

La Liga Peruana de Vóley sigue generando enormes emociones jornada tras jornada y luego del triunfazo que San Martín consiguió frente a Alianza Lima, al parecer los ánimos se caldearon. Los hinchas blanquiazules no aguantaron la primera derrota en el campeonato, al margen del duelo perdido en mesa frente a Universitario de Deportes, y en redes sociales reaccionaron muy fuerte.

Como bien sabemos, San Martín ganó 3-1 ante Alianza Lima al evidenciar un gran nivel desde principio a fin. Si bien es cierto que en el tercer set se pudo apreciar un despertar de las blanquiazules, fueron las santas quienes no dejaron nada al azar y demostraron por qué ahora son las líderes de Liga Peruana de Vóley. Esta situación enojó al pueblo íntimo y mandaron diversos mensajes.

“Honestamente, tu juego es depresivo. Si no quieres jugar más, pide tu cambio. Eres inútil” y “Bien que les hayan ganado. Antes me caías bien, pero ahora se te ve super patera. Un poco más les limpias el piso a tus compañeras. Más humildad”; fueron algunos de los comentarios que jugadoras como Maeva Orlé y Sandra Ostos recibieron en sus redes sociales oficiales.

Las contundentes respuestas de las jugadoras de Alianza Lima tras las durísimas críticas de los hinchas

Así como se hicieron públicos los mensajes que distintos hinchas de Alianza Lima mandaron a las jugadoras del equipo de vóley, fueron las mismas protagonistas quienes no se quedaron calladas. “¡Y este no es el único! Me tienen harta!”; fue la exclamación de Maeva Orlé; mientras que Sandra Ostos tampoco se quedó quieta e incluso se animó a dejarle un consejo a quién la cuestionó duramente.

“Opinar sin conocer ni el trabajo en equipo ni el compañerismo dice más de quien habla que de quien recibe el comentario. Mejor te recomiendo unas clases de ortografía”; respondió a través de su cuenta de Instagram. Otra de las protagonistas de Alianza Lima que no se guardó nada fue Doris González al señalar y recordar los logros que el equipo consiguió en el último tiempo.

“Les recuerdo que venimos de un bicampeonato, una final en un sudamericano y de tener una presentación digna en el Mundial de Clubes con la que todos nos alegramos. Hay que ser miserables para putear a esas jugadoras que tantas alegrías nos han dado por un solo partido. ¡Arriba Alianza en todas sus disciplinas!”; enfatizó la voleibolista colombiana.

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino

Alianza Lima 1-3 San Martín

Domingo 28 de diciembre

Circolo Sportivo 3-2 Deportivo Wanka

Rebaza Acosta 0-3 Géminis

17:00 | Universitario vs. Regatas Lima

