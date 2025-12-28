Es tendencia:
“Es insólito”: Universitario contrató a Sekou Gassama y lo comparan con fichaje descartado

Universitario recién anunció la llegada de Sekou Gassama. Quien es considerado por muchos como una apuesta. Pero hay un quienes, lo critican.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sekou Gassama genera críticas en los hinchas de Universitario.
El fichaje del delantero hispano-senegalés Sekou Gassama por Universitario de Deportes para la temporada 2026 ha generado una fuerte controversia y escepticismo entre la afición y los analistas deportivos. A pesar de su biotipo europeo (1.89m, apodado “La Pantera”) y de llegar procedente del fútbol europeo para ser el referente de área del esquema de Javier Rabanal, su incorporación no ha sido vista con entusiasmo, sino con profundas dudas sobre su impacto en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Cuestionamientos contra la directiva de Universitario

La dirección deportiva, liderada por Álvaro Barco, ha sido objeto de duras críticas. La cuenta partidaria Pizarra Crema, influyente por sus análisis, calificó el movimiento como “insólito”, argumentando que la trayectoria de Gassama es insuficiente para las aspiraciones de un club que busca el tetracampeonato y no representa una mejora jerárquica del plantel.

El núcleo de la indignación radica en la percepción de un retroceso en las negociaciones. Los hinchas consideran inexplicable que el club haya pasado de buscar al argentino-ecuatoriano Michael Hoyos —un delantero probado, con ritmo en Independiente del Valle y un historial goleador vigente— a contratar a Gassama, cuya carrera ha sido irregular en la Segunda División de España. La sensación general es que se ha desaprovechado una oportunidad de fichar a un jugador de mayor peso internacional.

Universitario recibe cuestionamientos fuertes

Otro punto de fricción es la utilización de una plaza de extranjero. Se cuestiona el “gasto” de un cupo vital en un jugador con tantas interrogantes, especialmente porque su perfil físico y potente no parece superar la calidad técnica o el presente deportivo de otras opciones barajadas inicialmente.

¿Quién es Sekou Gassama, el nuevo goleador de Universitario de Deportes?

A pesar del pesimismo general, el análisis otorga un margen de duda a su favor. Se reconoce que el perfil de “tanque” de Gassama podría ser funcional en el contexto del fútbol peruano y que, por su biotipo, podría tener “potencial por explotar”. La apuesta de Rabanal se centra en estas características de potencia y juego aéreo, vistas como esenciales para la competencia internacional.

Sekou Gassama deberá demostrar rápido

Ahora, toda la presión recae sobre Gassama y la directiva. El delantero tiene la obligación de acallar las críticas desde su debut en la “Noche Crema”, demostrando que puede ser el goleador que la ‘U’ necesita. De no hacerlo, este fichaje podría quedar señalado como uno de los movimientos más polémicos de la era Barco-Rabanal, siendo recordado por haber llegado en lugar de una figura de mayor calibre como Hoyos.

DATOS CLAVE

  • Sekou Gassama fichó por Universitario de Deportes para disputar la temporada 2026.
  • El club priorizó a Gassama sobre el delantero Michael Hoyos de Independiente del Valle.
  • La gestión deportiva de Álvaro Barco recibió críticas por usar un cupo de extranjero.
Manuel Alejandro Carranza Salas
