La esperada llegada de Lionel Messi a Lima para la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima, programada para el sábado 24 de enero, pende de un hilo debido a un serio conflicto administrativo con Universitario de Deportes. Ambos clubes están enfrascados en una disputa por las garantías de seguridad en la capital, pero la documentación oficial parece favorecer al conjunto crema.

Universitario carga contra Alianza Lima

El conflicto se agudizó cuando Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, reveló un documento que demuestra que el club merengue presentó su solicitud de garantías ante el Ministerio del Interior (Mininter) el 31 de octubre, lo que le otorga prioridad administrativa sobre Alianza Lima. Este principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” colocaría a la Noche Crema, con más de 45,000 entradas vendidas, en una posición prácticamente inamovible.

Alianza Lima y Universitario pelean por su fecha de presentación. (Foto: Paloma del Solar).

Alianza Lima basa su defensa en la magnitud del evento, destacando la presencia del Inter Miami de Messi. Su abogado, José Asti, sostiene que su trámite es válido a pesar del cambio de sede de Matute al Estadio Nacional. Sin embargo, expertos en derecho administrativo señalan que modificar el recinto obliga a iniciar un nuevo proceso de seguridad, lo que ubicaría la solicitud blanquiazul el 3 de noviembre, después de la de su clásico rival.

Alianza Lima estaría en problemas

La situación de Alianza se complicó tras las declaraciones de Asti, quien negó que los documentos oficiales beneficiaran a Universitario. La posterior aparición del cargo de recepción del Mininter, presentado por Gilabert, ha dejado a la defensa aliancista en una posición vulnerable, con especialistas señalando que la falta de precisión en las fechas de registro podría ser perjudicial para el club victoriano.

El principal problema radica en la capacidad de seguridad: el Mininter ha sido enfático en que Lima no puede resguardar dos estadios llenos el mismo día. Ante la prioridad administrativa y la preventa exitosa de la Noche Crema, el Gobierno se vería obligado a negar el permiso a Alianza Lima para el 24 de enero.

¿Alianza Lima cambiará su fecha oficial?

Ante este panorama, se anticipa una reunión de emergencia donde se plantearía una reprogramación forzosa. Alianza Lima tendría que buscar una nueva fecha, posiblemente el domingo 25 de enero del 2026, para cumplir con su contrato con el Inter Miami. De no aceptar el cambio, el club se arriesga a la cancelación total por falta de garantías, lo que representaría un duro golpe para su hinchada.

