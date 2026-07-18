El pisotón de John Narváez a Héctor Fértoli que terminó en expulsión vía VAR en ADT vs. Universitario

El defensor de ADT le fue muy feo al volante de Universitario. Tras la revisión del VAR y de Augusto Menéndez en pantalla, el ecuatoriano vio la roja.

El primer tiempo del partido entre ADT y Universitario en el Estadio Unión Tarma tuvo de todo. Los primeros 45 minutos de este encuentro de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú tuvo goles, polémicas y hasta una tarjeta roja. Es que John Narváez se fue expulsado por un feo pisotón contra Héctor Fértoli.

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Sucedió en la parte final del primer tiempo. El balón estaba afuera y John Narváez se quiso anticipar a Héctor Fértoli para tomar el balón, pero lo terminó pisando un poco más arriba de su tobillo izquierdo. El jugador argentino de la ‘U’ terminó en el suelo muy lastimado.

Fue en ese momento que el VAR, comandado por David Huamán, llamó al árbitro Augusto Menéndez para que revise en pantalla la jugada. Así, al juez no le quedó otra opción que expulsar al defensor ecuatoriano de ADT por la gravedad de su acción.

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Así, fue un primer tiempo con varios vaivenes para ADT, que lo había empatado, pero se durmió y volvió a sufrir el poderío de la ‘U’ para el 2-1 parcial. Sobre el final, para colmo, anotó un gol gracias a Horacio Benincasa, pero el VAR lo anuló por un offside previo.

Universitario lo ganó por los goles de Álex Valera y Lisandro Alzugaray

Universitario se quedó finalmente con el triunfo por 2-1 gracias a los goles de Álex Valera y de Lisandro Alzugaray en el primer tiempo. En la segunda parte, pudo haber aumentado la diferencia, pero falló muchas oportunidades de gol.

La expulsión de John Narváez, de esta forma, condicionó al cuadro de ADT, que no pudo volver a meterse en partido ni generarle peligro al arco de Diego Romero. Por eso, la ‘U’ se quedó con la victoria definitiva.

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