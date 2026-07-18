Valera y Alzugaray aparecieron con dos buenos goles para que Universitario le gane a ADT en el primer tiempo. En el medio, lo había empatado Canela transitoriamente.

Universitario le ganó a ADT en el Estadio Unión Tarma por 2-1, partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Álex Valera había adelantado al conjunto ‘crema’ aprovechando un error en defensa, pero Jeremy Canela lo empató con un golazo. Luego, un golazo de tiro libre de Lisandro Alzugaray le volvió a dar la ventaja y la victoria a la ‘U’.

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El marcador se abrió al minuto 20 de la primera mitad con una gran jugada individual de Álex Valera, quien fue a presionar y se llevó el premio gordo. Un error de Ángel Ojeda, quien nunca despejó el balón, permitió el robo de Nazário, quien se llevó el balón, encaró a Juan David Valencia y definió para el 1-0 de Universitario.

La alegría le duró poco al equipo de Héctor Cúper. Ocho minutos después, Jeremy Canela se inventó un golazo tras un remate dentro del área, que se le hizo imposible a Diego Romero. No pasaba nada en el partido, pero ambos equipos ya se anotaban en el marcador.

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Pero, el festejo de ADT fue muy corto. De un tiro libre, Lisandro Alzugaray remató rápido, superó la barrera y sorprendió a Valencia, quien no pudo llegar. Así, Universitario, con el golazo del jugador argentino, volvió a pasar al frente y gana 2-1.

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El final del primer tiempo tuvo de todo. Primero, el conjunto tarmeño se quedó con diez futbolistas por un feo pisotón de John Narváez contra Héctor Fértoli, que derivó en su expulsión tras revisión del VAR de Augusto Menéndez. Pero, pocos minutos después, ADT llegó al empate con gol de Horacio Benincasa, pero un offside previo anuló el tanto.

Universitario erró mucho en el segundo tiempo, pero se quedó con el triunfo

En la segunda parte, Universitario tuvo varias oportunidades de gol para aumentar la ventaja. Lisandro Alzugaray, el ingresado debutante Adrián Quiroz, Álex Valera y hasta Edison Flores han tenido chances de marcar, pero han fallado.

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Además, hubo una jugada polémica donde la ‘U’ pudo tener un penal por infracción sobre el ‘Tunche’ Rivera, pero el árbitro Augusto Menéndez, incluso recurriendo a la pantalla del VAR, decidió no cobrarlo.

Le faltó ese gol de tranquilidad a Universitario. Aunque, tampoco recibió tanto peligro de ADT. Queda pendiente mejorar la definición para el equipo de Héctor Cúper.

DATOS CLAVE

Universitario venció 2-1 a ADT en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Álex Valera y Lisandro Alzugaray anotaron los goles para la victoria del equipo visitante.

anotaron los goles para la victoria del equipo visitante. Jeremy Canela anotó para ADT, que sufrió la expulsión de John Narváez.