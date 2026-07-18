Chamanes peruanos hicieron ritual y predijeron al campeón del Mundial 2026

A horas de la final del Mundial 2026, un grupo de chamanes peruanos realizó un llamativo ritual que no pasó desapercibido.

A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un grupo de chamanes peruanos realizó un llamativo ritual en los exteriores del Estadio Nacional de Lima.

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El objetivo de la ceremonia fue enviar energías positivas a la ‘Albiceleste’ y anticipar lo que, según su visión, ocurrirá en el partido que definirá al campeón del mundo.

Durante el acto, los curanderos utilizaron hojas de coca, agua florida y un cuy negro, elementos habituales en algunas prácticas tradicionales andinas. Después de completar el ritual, aseguraron que el combinado sudamericano se impondrá en una definición muy disputada y conquistará su cuarta Copa del Mundo.

Chamanes peruanos vaticinaron el triunfo de Argentina

Los participantes de la ceremonia señalaron que el equipo dirigido por Lionel Scaloni logrará superar a España, aunque advirtieron que el encuentro será bastante parejo. De cumplirse su predicción, la Selección Argentina defendería con éxito el título obtenido en Qatar 2022.

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Los chamanes también resaltaron la histórica cercanía entre Perú y Argentina como uno de los motivos para brindar su respaldo al cuadro sudamericano. Además, manifestaron que durante el ritual pudieron visualizar a Lionel Messi levantando nuevamente el trofeo.

🇵🇪🇦🇷 | MUNDIAL 2026: Los chamanes peruanos predijeron que Argentina vencería a España en la final de la Copa Mundial de 2026, realizando un ritual fuera del Estadio Nacional de Lima con camisetas del equipo, flores, tambores y un cuy. pic.twitter.com/XOU5F0XcXI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 18, 2026

Lionel Messi buscará despedirse del Mundial con otro título

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos. Argentina llegará con la posibilidad de alcanzar su cuarta estrella, mientras que España intentará volver a consagrarse campeona después de su título obtenido en 2010.

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El encuentro también podría representar el último partido mundialista de Lionel Messi. Por ello, los chamanes consideran que el capitán argentino tendrá una despedida soñada y cerrará su participación en la Copa del Mundo levantando nuevamente el trofeo más importante del fútbol. Ahora solo queda esperar para conocer si su vaticinio se cumplirá dentro del campo.

DATOS CLAVES

Un grupo de chamanes peruanos realizó un ritual para predecir el triunfo de Argentina.

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La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio en Nueva Jersey.