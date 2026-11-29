Se sabe que el partido entre Sport Huancayo y Universitario será solo con hinchada local. Desde el cuadro merengue, deslindaron este mensaje.

Universitario de Deportes encendió la previa de la semifinal de ida ante Sport Huancayo, encuentro programado para este domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo. Al deslindar responsabilidad por las medidas de seguridad, la postura del club merengue abrió el debate sobre si sus palabras buscan únicamente protegerse legalmente o si, entre líneas, alimentan la presión ante la prohibición de hinchada visitante.

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El origen de las restricciones en Huancayo

La controversia por el recinto deportivo comenzó tras los cuestionamientos registrados en el encuentro anterior respecto al uso de las tribunas y las condiciones de seguridad. Debido a las observaciones por la habilitación de la tribuna Oriente en aquel partido, las autoridades evaluaron nuevas restricciones para esta semifinal.

Universitario enfrentará a Sport Huancayo como visitante. (Foto: X).

Como resultado, se dispuso que el compromiso se desarrolle únicamente con la tribuna Occidente habilitada y con presencia exclusiva de público local. Además, se establecieron restricciones para el ingreso de camisetas, distintivos y cualquier elemento alusivo a Universitario de Deportes.

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Las declaraciones de Franco Velazco que abrieron el debate

En ese contexto aparecieron las declaraciones de Franco Velazco, administrador temporal de Universitario, cuyas palabras generaron diversas interpretaciones. “Esperemos que las autoridades, el IPD, la Policía, la prefecta y todos los que están involucrados acepten la responsabilidad si es que ocurre algún tipo de incidente”, señaló, dejando flotando la sensación de advertencia frente a lo que pueda suceder si la afición crema intenta ingresar.

Asimismo, Franco Velazco recalcó que Universitario no es el encargado de gestionar las autorizaciones ni las garantías de seguridad, debido a que Sport Huancayo actúa como local. Con ello, trasladó toda la carga operativa y preventiva a las entidades estatales y al club anfitrión, marcando distancia de cualquier desborde.

Masivo viaje de hinchas cremas y el antecedente reciente

Mientras tanto, miles de hinchas merengues ya viajaron en masa hacia la ciudad de Huancayo con la intención de asistir al encuentro de las 3:00 p. m. El desplazamiento se produjo pese a las restricciones vigentes, aumentando la incertidumbre sobre cómo actuarán las autoridades en los accesos al estadio.

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Esta situación genera máxima alerta, pues replica exactamente lo ocurrido la semana pasada en el mismo escenario deportivo. En aquella oportunidad, también regía una restricción sobre la tribuna Oriente, pero un grupo importante de seguidores cremas ingresó de todas formas a la zona de espectadores.

La presencia masiva de aficionados superó entonces el control de la Policía, cuyos efectivos no pudieron movilizarlos hacia afuera del recinto. Con ese antecedente reciente y un mensaje que muchos leen como un aviso previo a lo que pueda ocurrir en las puertas, el duelo de ida se jugará bajo un clima de máxima tensión.

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