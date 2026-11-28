La Inteligencia Artificial se hizo presente en el fútbol peruano y eligió al ganador de la semifinal de ida de la Liga 1 entre Sport Huancayo vs. Universitario.

La verdadera recta final de la Liga 1 está a la vuelta de la esquina. Sport Huancayo y Universitario de Deportes van dejando todo listo para enfrentarse el domingo 29 de noviembre en el Estadio IPD Huancayo. Con distintos análisis futbolísticos en la previa que evidencian un gran partido, ahora es la Inteligencia Artificial quien pronosticó al primer vencedor de esta llave.

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Teniendo en cuenta el más reciente antecedente entre ambos equipos en donde Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario de Deportes en el cierre del Torneo Clausura 2026 y dejó una grata imagen, ahora son los merengues quienes deberán demostrar jerarquía y un mejor fútbol para competir a la altura. En base a ello es que las expectativas son bastante altas al día de hoy.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial reveló que Sport Huancayo logrará imponerse ante Universitario de Deportes y conseguirá el triunfo por 2-1 en el Estadio IPD Huancayo en la semifinal de ida de la Liga 1. El poderío de los locales jugando en casa y aprovechando la altura será clave para sacar una diferencia, aunque no será tan abultada dentro de los intereses merengues.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Sport Huancayo ante Universitario

La racha arrolladora de Huancayo y el golpe reciente: Los dirigidos por Richard Pellejero atraviesan el mejor momento del fútbol peruano: ganó 10 de sus últimos 11 partidos. Además, el pasado domingo 22 de noviembre goleó 4-1 a Universitario en el mismo Estadio IPD Huancayo por la fecha 17, con dobletes de Javier Sanguinetti y Daniel Porozo . Ese antecedente refuerza la confianza del local para asumir el protagonismo desde el inicio.

atraviesan el mejor momento del fútbol peruano: ganó 10 de sus últimos 11 partidos. Además, el pasado domingo 22 de noviembre goleó 4-1 a en el mismo Estadio IPD Huancayo por la fecha 17, con dobletes de y . Ese antecedente refuerza la confianza del local para asumir el protagonismo desde el inicio. Los 3,259 metros de altitud y el ajuste táctico de Fabián Bustos : A diferencia de la fecha 17, en una semifinal de ida y vuelta Universitario no repetirá un planteamiento abierto. El técnico apostará por un bloque más compacto con su línea de tres centrales (liderada por Williams Riveros ) para protegerse del ahogo físico y evitar que Javier Sanguinetti (12 goles y 7 asistencias en el torneo) reciba libre entre líneas. Este ajuste reducirá el volumen de goles, pero difícilmente mantendrá el arco crema invicto durante 90 minutos.

: A diferencia de la fecha 17, en una semifinal de ida y vuelta no repetirá un planteamiento abierto. El técnico apostará por un bloque más compacto con su línea de tres centrales (liderada por ) para protegerse del ahogo físico y evitar que Javier Sanguinetti (12 goles y 7 asistencias en el torneo) reciba libre entre líneas. Este ajuste reducirá el volumen de goles, pero difícilmente mantendrá el arco crema invicto durante 90 minutos. El duelo en las áreas: Sanguinetti-Porozo vs. Valera: La sociedad ofensiva de Sport Huancayo ha demostrado ser letal en casa, aprovechando la velocidad del balón en la altura y las transiciones rápidas por fuera. Sin embargo, Universitario llega con un registro sólido de cara al arco: anotó en sus últimos cinco partidos de liga y cuenta con Álex Valera (18 goles en la Liga 1 2026) como principal referencia ofensiva.

ha demostrado ser letal en casa, aprovechando la velocidad del balón en la altura y las transiciones rápidas por fuera. Sin embargo, llega con un registro sólido de cara al arco: anotó en sus últimos cinco partidos de liga y cuenta con (18 goles en la Liga 1 2026) como principal referencia ofensiva. Recuperaciones clave y el valor de descontar: Los cremas recuperan a piezas importantes como Horacio Calcaterra y Lisandro Alzugaray tras superar molestias y golpes. Aunque Sport Huancayo logre imponer su intensidad y ponerse arriba en el marcador, la jerarquía de Universitario en pelota parada y la necesidad de no viajar con una desventaja irremontable respaldan el gol visitante que sellaría el 2-1.

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Horarios de Sport Huancayo vs. Universitario por la semifinal de ida de la Liga 1

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:0 | España

Canales de Sport Huancayo vs. Universitario por la semifinal de ida de la Liga 1

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Sport Huancayo vencería 2-1 a Universitario en la semifinal de ida según la IA.

en la semifinal de ida según la IA. 29 de noviembre a las 15:00 jugarán en el Estadio IPD Huancayo.

jugarán en el Estadio IPD Huancayo. Movistar TV, DSports y Claro TV transmitirán la semifinal de ida en Perú.