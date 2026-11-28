Christian Cueva recibió una estupenda noticia desde Ecuador y pronto llegará una gran cantidad de dinero a sus cuentas bancarias luego de su compleja estadía en Emelec en el año 2025.

Christian Cueva es noticia ahora mismo luego de recibir una enorme novedad desde Ecuador. Si bien no tiene ningún tipo de vínculo contractual con Emelec, club en el que estuvo desde junio a diciembre del año 2025 y en donde tan solo habría cobrado un mes de salario completo, ahora mismo se pudo conocer que sí o sí tendrán que saldar dicha deuda económica a como de lugar.

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Fuente: Emelec.

Fue el periodista ecuatoriano Gabriel Solorzano quien reveló en redes sociales que la directiva de Emelec tendrá que desembolsar la cantidad de 100 mil dólares a las cuentas bancarias de Christian Cueva por el tiempo que no cumplió con el contrato estipulado. Recordemos que el equipo eléctrico atravesó una etapa financiera muy complicada en dicho momento y ahora deberán resolver.

“Tremendo. Emelec deberá pagarle al peruano Cueva alrededor de 100 mil dólares. El peruano llegó en la dirigencia de Jorge Guzman. ¿Opinión hincha azul?“; fue la información brindada por el comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual entendemos que deberá existir una comunicación entre las partes implicadas para finiquitar dicha resolución de la mejor manera.

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😱✍🏻🫵🏻 TREMENDO 🫵🏻✍🏻😱



EMELEC 🔵⚡️ deberá pagarle 💵 💰 al peruano 🇵🇪 Cueva alrededor de 100 mil dólares



El peruano llegó en la dirigencia de Jorge Guzman



¿opinión hincha azul? 🫵🏻🚨👀@ECUAGOL @RCDsports @LineaDe5Ec @kchradio pic.twitter.com/ogR96kvkKE — Gabriel Solorzano (@GaboSolorzanoEc) November 28, 2026

¿Cuál será el futuro futbolístico de Christian Cueva?

Con 35 años de edad, Christian Cueva disputó un buen segundo semestre en la temporada 2026. Vistiendo la camiseta de Sport Boys y siendo un titular indiscutible para el entrenador Carlos Desio, el volante demostró un buen nivel desde el juego y en lo físico todavía dejó algo qué desear. Ahora muchos se preguntan sobre su futuro más cercano, así que veremos los detalles.

El popular ‘Aladino‘ estuvo a préstamo en el Callao ya que pertenece a las filas de Juan Pablo II hasta diciembre del año 2027. Es decir, en el papel tendría que regresar a la ciudad de Chongoyape para realizar la pretemporada regular, a menos de que haya un cambio en el camino. Todavía no existe nada concreto al respecto, así que las siguientes semanas serán claves para conocer su paradero.

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Los números de Christian Cueva durante esta temporada 2026

Vistiendo la camiseta de Juan Pablo II y Sport Boys durante esta temporada 2026, Christian Cueva completó un total de 30 partidos entre Liga 1 y Copa Caliente de la Liga. Además, anotó 6 goles y registró 6 asistencias siendo claramente su mejor versión compitiendo en el Callao. A partir de ahora solo resta saber qué decisión tomará y si es que será parte del centenario rosado.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Emelec deberá pagar 100 mil dólares a Christian Cueva por deuda salarial de 2025.

a Christian Cueva por deuda salarial de 2025. Juan Pablo II mantiene contrato con el volante hasta diciembre de 2027.

mantiene contrato con el volante hasta diciembre de 2027. 30 partidos, 6 goles y 6 asistencias completó durante la temporada 2026.