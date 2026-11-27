La tecnología analizó a los finalistas de la Copa Libertadores 2026 y tiene un veredicto decisivo sobre el próximo campeón continental. Descubre quien alzará el trofeo en el Estadio Centenario de Montevideo.

El continente sudamericano se paralizará en las próximas horas. Palmeiras y Estudiantes disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Montevideo de Centenario, así que existen distintos análisis futbolísticos de cómo podría darse el trámite. Ahora es el poder de la Inteligencia Artificial el que se hizo presente para pronosticar el resultado y declarar al campeón.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de ambos equipos, recordemos que Palmeiras eliminó a Fluminense en definición por penales luego de igualar 2-2 en el resultado global. Por otro lado, Estudiantes consiguió un verdadero triunfazo ante Flamengo también por la misma vía luego de igualar 0-0 en ambos partidos. Es así que ahora nos espera un enorme encuentro en la ciudad de Montevideo.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial reveló un trámite bastante parejo y que finalmente será Palmeiras quien se quede con el triunfo por 1-0 ante Estudiantes en la gran final de la Copa Libertadores 2026. Las métricas definen un juego con pocas chances de gol y que el poderío brasileño será clave para conseguir la ventaja que a la vez será cuidada como oro durante el proceso.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Palmeiras ante Estudiantes

Perfil estadístico de pocos goles: Los números de ambos finalistas en esta Copa Libertadores anticipan un trámite muy cerrado. De los 12 partidos en el torneo, solo 4 de Palmeiras y apenas 2 de Estudiantes superaron la barrera de los 2.5 goles. El cuadro argentino llega con una muralla difícil de vulnerar: recibió 7 tantos con 5 vallas invictas en el certamen.

anticipan un trámite muy cerrado. De los 12 partidos en el torneo, solo 4 de y apenas 2 de superaron la barrera de los 2.5 goles. El cuadro argentino llega con una muralla difícil de vulnerar: recibió 7 tantos con 5 vallas invictas en el certamen. Choque de pizarras con el 3-4-3 del ‘Verdao’ vs. el 5-3-2 del ‘Pincharrata’: Abel Ferreira apostará por la amplitud y el volumen ofensivo, donde sus carrileros darán salida por las bandas para abastecer a delanteros de altísima jerarquía, tales como Jhon Arias y José Manuel López . Estudiantes responderá con una línea de cinco defensores liderada por Marcos Rojo y Leandro González Pírez , cerrando los pasillos interiores para forzar el juego por fuera y buscar transiciones rápidas hacia los delanterios.

apostará por la amplitud y el volumen ofensivo, donde sus carrileros darán salida por las bandas para abastecer a delanteros de altísima jerarquía, tales como y . Estudiantes responderá con una línea de cinco defensores liderada por y , cerrando los pasillos interiores para forzar el juego por fuera y buscar transiciones rápidas hacia los delanterios. El duelo en las áreas y el balón parado: Con Estudiantes agrupado en bloque medio-bajo y respaldado por un Fernando Muslera en gran nivel —figura clave tras atajar tres penales ante Flamengo en semifinales—, las ocasiones claras a campo abierto serán escasas. Aquí es donde la pelota parada y el juego aéreo cobran protagonismo: la pegada de Andreas Pereira y la potencia aérea de Gustavo Gómez y el ‘Flaco’ López representan la vía más probable para que Palmeiras destrabe el marcador.

agrupado en bloque medio-bajo y respaldado por un en gran nivel —figura clave tras atajar tres penales ante en semifinales—, las ocasiones claras a campo abierto serán escasas. Aquí es donde la pelota parada y el juego aéreo cobran protagonismo: la pegada de y la potencia aérea de y el representan la vía más probable para que destrabe el marcador. Jerarquía en el cierre y el factor Centenario:Ambos equipos demostraron temple en rondas previas al superar llaves por penales (Palmeiras ante Liga de Quito y Fluminense; Estudiantes ante Flamengo). Sin embargo, la profundidad ofensiva del ‘Verdao’ y el oficio de Abel Ferreira para gestionar ventajas mínimas en finales, en un estadio donde ya levantó el trofeo en 2021, le dan el plus necesario para sostener el 1-0 en los minutos finales.

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Horarios de Palmeiras vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Canales de Palmeiras vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

Argentina | Telefe, FOX Sports y Mi Telefe (streaming)

Chile | Chilevisión, ESPN 5, ESPN Premium y Zapping

México | ESPN2 y Disney+ Premium

Estados Unidos | beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

DATOS CLAVES

Palmeiras vencería 1-0 a Estudiantes en la final de Copa Libertadores 2026 según la IA.

en la final de Copa Libertadores 2026 según la IA. 15:00 de Perú y 17:00 de Argentina iniciará la final en el Estadio Centenario.

iniciará la final en el Estadio Centenario. ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido entre Palmeiras y Estudiantes para Sudamérica.