Ricardo Salcedo, capitán de Sport Huancayo, jugó su partido antes de enfrentar a Universitario y señaló una situación muy en particular de cara al duelo de ida en la llave de semifinales de la Liga 1.

La semifinal de ida de la Liga 1 empezó a jugarse antes del pitazo inicial en el Estadio IPD Huancayo. Al existir distintos análisis futbolísticos de qué equipo tendría más chances de clasificar a la gran final, sobre todo cuando el primer partido se jugará en la altura, desde la interna de Sport Huancayo se quitaron cierto peso y aseguran que Universitario de Deportes tiene más presión.

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En esta oportunidad fue Ricardo Salcedo, capitán y referente de Sport Huancayo, quien vivió la previa del encuentro y no tuvo mayores inconvenientes en tirar la pelota para la cancha de Universitario de Deportes. Sabiendo del poderío de los merengues y de que vienen campeonando desde hace tres años, aseguró que la responsabilidad mayor es de ellos. Eso sí, igual saldrán con sus mejores armas.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

“La ansiedad y presión la teníamos en el partido del domingo pasado. Siento que nos sacamos una mochila de encima. Sabíamos que era una oportunidad única de conseguir un campeonato ya que había un temor de que no se logre. Ahora estamos a dos partidos de ir a una final y a una fase de grupos de la Copa Libertadores”; comentó Ricardo Salcedo en charla con ‘Hablemos de MAX‘.

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En esta misma línea, el volante de Sport Huancayo le dejó un contundente recado a Universitario de Deportes de cara a la llave en sí que consta de dos partidos y no solo al duelo se jugará el domingo 29 de noviembre. “La ‘U’, como equipo grande y como tricampeón del fútbol peruano, tiene un poco más de presión. Nosotros vamos por todo, pero la presión la tienen ellos“.

🎙️ Ricardo Salcedo, capitán de #SportHuancayo: "VAMOS A IR POR TODO, PERO MÁS PRESIÓN TIENEN ELLOS (LOS DE LA 'U')".#HablemosDeMAX



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¿El último triunfo ante Universitario le da cierta ventaja a Sport Huancayo?

En base a lo ocurrido el pasado domingo 22 de noviembre cuando Sport Huancayo goleó 4-1 a un Universitario de Deportes que no tuvo reacción en gran parte del juego y que incluso pudo haber recibido una mayor cantidad de goles, el mismo Ricardo Salcedo deslizó que no hay partidos iguales. Asimismo, comentó que la prioridad de ahora es el triunfo y no pensar tanto en los goles.

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“Pienso que no hay dos partidos iguales jamás, menos en una semifinal. El domingo fue un partido casi redondo, nos estamos preparando para un partido más complicado. Lo primordial es ganar, no necesitamos pensar en meter tres goles. La diferencia de goles importa, pero lo principal es conseguir el triunfo. Será un partido distinto. Ellos tomarán sus precauciones y no vamos a inventar nada. Queremos seguir jugando de la mejor forma“; expresó Ricardo Salcedo.

DATOS CLAVES

Ricardo Salcedo afirmó en ‘Hablemos de MAX’ que Universitario tiene más presión como tricampeón.

afirmó en ‘Hablemos de MAX’ que Universitario tiene más presión como tricampeón. 29 de noviembre se jugará la semifinal de ida en el Estadio IPD Huancayo.

se jugará la semifinal de ida en el Estadio IPD Huancayo. Sport Huancayo venció 4-1 a Universitario el 22 de noviembre y busca la final.