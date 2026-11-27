José Carvallo evaluó las condiciones de la 'U' y llegó a la conclusión de que deberían darse algunas variantes el equipo titular que jugará el fin de semana en el Estadio IPD Huancayo. Conoce todos los detalles.

A falta de dos días para que empiece a rodar el balón en la semifinal de ida entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes, dentro de las novedades más importantes se encuentran distintas posibilidades de que los merengues puedan cumplir un mejor papel al del fin de semana pasado. En base a ello es que José Carvallo advirtió la titularidad de hasta cuatro jugadores.

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Fuente: El Comercio Perú.

Así es. El exguardameta de Universitario de Deportes campeón nacional en el 2013 y 2023, analizó algunas variantes que debería realizar Fabián Bustos para tratar de contrarrestar el poderío de Sport Huancayo jugando en una ciudad de altura. Si bien lo colectivo no viene siendo lo mejor en el equipo crema, algunos nombres podrían ganarse un espacio en la alineación estelar.

“Podría ser Guivin que entró bien y Fértoli con Bryan Reyna por las bandas, priorizar defender en Huancayo. Si ahora Bustos va a poner un sistema 5-4-1, es verdad que necesitas descansar con la pelota. En la altura necesitas manejar la pelota. Reyna y Fértoli te pueden ayudar en eso, Piero Quispe también”; explicó José Carvallo durante la última emisión del programa ‘L1 Radio‘.

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🎙️ Jose Carvallo opina que debería entrar Fértoli, Guivin, Quispe y Reyna, ¿estás de acuerdo?



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Las sensibles bajas que presentaría Universitario ante Sport Huancayo

En el lado opuesto de la moneda respecto a jugadores que están al 100% en el aspecto físico y que lucharán en los próximos entrenamientos para meterse al equipo titular que visitará a Sport Huancayo el domingo 29 de noviembre desde las 15:00 horas, Universitario de Deportes presentaría algunas sensibles ausencias en el duelo crucial dentro de sus aspiraciones al título.

Horacio Calcaterra se encuentra entre algodones al mantener una lesión en el tobillo desde hace varios días, así que no se sabe si es que podrá arrancar. Recientemente, se pudo conocer que César Inga también se lesionó en la misma zona y viene siendo evaluado por el área médica del club. Hoy en día, ambos jugadores están más fuera que dentro del equipo titular de la ‘U’.

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César Inga se ha resentido del tobillo derecho. Hay dudas que llegue al partido del domingo.



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Día, hora y dónde ver la semifinal de ida entre Sport Huancayo vs. Universitario

Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. El duelo se disputará solo con hinchada local por disposiciones de seguridad, además de que será transmitido oficialmente por las señales de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, en Bolavip Perú disfrutarás todas las incidencias de esta semifinal de ida de la Liga 1.

Fuente: Universitario.

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