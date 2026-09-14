Universitario y su mensaje contra Alianza Lima después de los actos de violencia en el clásico

Alianza Lima habría cometido actos de violencia contra Universitario en el clásico. Desde la directiva merengue, soltaron un mensaje potente.

Tras los momentos de tensión vividos en el Estadio Alejandro Villanueva durante una nueva edición del clásico peruano, la directiva de Universitario de Deportes rompió el silencio. Franco Velazco, administrador del club merengue, brindó un firme pronunciamiento en entrevista con L1 MAX donde detalló las irregularidades sufridas por la delegación visitante en Matute.

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El dirigente crema enfatizó el contraste entre la recepción brindada en Ate y el trato recibido en La Victoria. Según Velazco, “cuando ellos vinieron al Monumental, todos sus requerimientos fueron atendidos”. Marcando así una clara diferencia en las condiciones organizativas planteadas por ambos clubes.

Universitario le ganó a Alianza Lima en el Estadio de Matute. (Foto: X).

Restricciones en la cancha y la ausencia del Puma Carranza

Uno de los puntos clave del descargo tuvo que ver con el resguardo de los integrantes del plantel merengue. Velazco señaló que “el jefe de seguridad no me dejó subir al campo porque mi presencia iba a generar violencia”, una medida que acató bajo la premisa de que “estamos tratando de evitar violencia”.

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Asimismo, el directivo se refirió a la ausencia de un referente del club en el recinto victoriano. “El ‘puma’ Carranza forma parte de la planilla laboral del club, si bien pudo formar parte de la delegación, pero no era conveniente que vaya”, explicó sobre la decisión de prevenir cualquier ambiente hostil.

Denuncia por el palco en Matute e intervención de la Fiscalía

El aspecto más crítico ocurrió con la infraestructura que Alianza Lima asignó a los dirigentes merengues. Velazco denunció que la directiva crema no podía exponerse en esas condiciones, remarcando que “estábamos en una trampa porque se podría poner en riesgo la vida y la seguridad de nuestras personas”.

Ante esta situación, las autoridades tuvieron que actuar de oficio en el mismo estadio. “El fiscal subió y quedó en una acta que no era posible tener personas en el palco que nos ofrecía Alianza”, reveló el administrador sobre la constancia legal levantada en el recinto victoriano.

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Exigencia de soluciones de fondo y llamado a la paz

Para cerrar, el representante de la ‘U’ enfatizó que estas controversias deben gestionarse de forma profesional y lejos del morbo mediático. “Tenemos que trabajar de manera conjunta en beneficio y la paz del fútbol peruano”, sostuvo ante los micrófonos de L1 MAX.

Velazco cerró su intervención reafirmando la postura institucional de cara a los próximos partidos del campeonato. “No tenemos que hacer un show mediático de las reuniones”, concluyó el directivo crema tras exigir garantías reales para dirigentes y futbolistas.

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