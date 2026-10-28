La arenga de Luis Advíncula en la previa de Sporting Cristal vs. Alianza Lima: “La guerra se gana”

Luis Advíncula es protagonista de un video difundido en redes sociales. Demostrando ser uno de los líderes más importantes de Alianza Lima, el defensor se alista para visitar a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

Todo va quedando listo para una nueva edición del clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima a disputarse en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien existen diversos condimentos futbolísticos por lo que se juegan ambos equipos en esta recta final del Torneo Clausura 2026, la presencia de Luis Advíncula en su antigua casa es uno de los escenarios que más tendencia genera.

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Fuente: Getty Images.

Dicho esto, el propio Luis Advíncula está siendo protagonista en varios comentarios de redes sociales por un video publicado en redes sociales. Resulta que el defensor es uno de los que arenga y habla en la previa de los partidos de Alianza Lima y en los vestuarios es captado con palabras de aliento. Así lo hizo antes del pitazo inicial ante CD Moquegua e hizo efecto al ganar por 1-0.

“Es una guerra. La guerra se gana. No dejemos pasar las oportunidades. Nos vamos a meter arriba, donde nosotros merecemos estar. Porque cuando nosotros estamos arriba, todos se empiezan a cag… La base: concentración“; fue la emotiva arenga de Luis Advíncula en las instalaciones del Estadio 25 de Noviembre el fin de semana y con lo cual se puede esperar que haga lo mismo cuando Alianza Lima visite a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

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¿Cómo será recibido Luis Advíncula en el Estadio Alberto Gallardo?

Por un pasado vistiendo la camiseta de Sporting Cristal y luego con declaraciones que cayeron muy mal dentro de la hinchada celeste, el regreso de Luis Advíncula al Estadio Alberto Gallardo no será para nada agradable en cuanto al recibimiento desde las tribunas. Si bien un escenario de hostilidad e insultos podría no mermar en el futbolista, claramente no es lo ideal para cualquiera.

Resulta que en redes sociales se ha filtrado la información desde hace varios días que los aficionados de Sporting Cristal alistan billetes de 200 soles con el rostro de Luis Advíncula en lugar de Santa Rosa de Lima. En una evidente señal de mandar un mensaje enfático sobre la presunta preferencia por el dinero, incluso se habla de que estos papeles podrían caer sobre el campo de juego.

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𝗡𝗢 𝗟𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗠𝗔𝗖 ❌ Hinchas de Sporting Cristal mandaron a imprimir billetes de Luis Advincula para el partido entre celestes y blanquiazules. Recordemos que el lateral era conocido por su hinchaje celeste y se pasó a Alianza Lima. Parece que habrá un… pic.twitter.com/m1q1I7YHQr — PaseGol (@PaseGol_Peru) October 21, 2026

Día, hora y canal de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Alberto Gallardo será testigo de una nueva edición del clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima que está programado para el jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas. La transmisión oficial del encuentro será por medio de la señal de L1 MAX y L1 Play, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias.

Fuente: Alianza Lima.

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