“Es una tortuga”: hinchas de Sporting Cristal reaccionan sobre un refuerzo tras igualar 1-1 ante Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal empató 1-1 en su visita a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Lamentablemente para los intereses rimenses no pudieron iniciar la competencia oficial con el pie derecho como tanto hubiesen querido, pero quizá se pueda rescatar la durísima plaza en donde jugaron. Eso sí, los hinchas no quieren excusas y se la agarraron con un refuerzo.

Si bien no llegó al plantel para esta temporada 2026 y sí lo hizo en el último tramo del año pasado, el nombre de Felipe Vizeu sigue generando enormes dudas en la afición de Sporting Cristal. Muchos se cuestionan si es que realmente es el ‘9’ titular que el equipo necesita para campeonar, aunque al parecer su rendimiento de hoy en el Cusco no ocasiona consenso y sí más dudas.

“Vizeu es una tortuga en altura. Cristal cambió mucho en el ataque cuando pusieron jugadores más rápidos”, “Vizeu no puede ser el 9 de SC” y “Vizeu no es ‘9’ para Cristal, pero sigue sin recibir buenas asistencias porque sale mucho del área”; fueron algunos de los comentarios más resonantes de los hinchas de Sporting Cristal tras el rendimiento del brasileño ante Deportivo Garcilaso.

Los recambios que Sporting Cristal tiene a la mano en lugar de Felipe Vizeu

En el caso de que finalmente Paulo Autuori se convenza que Felipe Vizeu no cumple con las expectativas que pretende para el equipo, Sporting Cristal tiene a la mano dos jugadores que podrían reemplazar al brasileño. La primera opción es Irven Ávila, quien por cierto el día de hoy ingresó en el segundo tiempo y anotó lo que pudo ser el triunfo, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

El popular ‘Cholito‘ es uno de los goleadores históricos de la institución rimense y siempre cumple, aunque existe la idea de que ya no está para competir los 90 minutos en máxima intensidad. Otro atacante que puede tener chances en Sporting Cristal es Diego Otoya ya que se quedó en el plantel a pedido del entrenador y es muy probable que empiece a sumar minutos de competencia.

Lo que se le viene pronto a Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026

Luego de igualar 1-1 ante Deportivo Garcilaso el día de hoy en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ahora Sporting Cristal se enfocará en la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 cuando tenga que recibir a FBC Melgar. El duelo está programado para el próximo domingo 8 de febrero a las 11:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo, así que el triunfo es prácticamente obligado para los celestes con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares del campeonato.

