Se conoció el nombre del jugador que tiene que salir en Sporting Cristal para la llegada de Bryan Reyna

Sporting Cristal todavía podría hacer un movimiento de último minuto para reforzar su plantel. El nombre de Bryan Reyna está sonando muy fuerte en el Rímac, se espera que pueda llegar pronto a La Florida. Pero la realidad es la siguiente, para que él pueda ponerse la ‘celeste’, hay un jugador que tendría que irse primero.

El periodista Denilson Barrenechea, comentó sobre esta posibilidad en el programa ‘La Otra Jugada’. En donde explicó que si hay interés por parte del cuadro ‘Celeste’ para fichar al extremo. Pero su llegada dependería exclusivamente de una venta de Maxloren Castro. Al parecer el joven extremo tiene ofertas interesantes de equipos del extranjero. Lo que podría dejar un buen dinero en el Rímac.

El atacante nacional que milita en Belgrano por el momento no está cómodo en el cuadro argentino. Esto debido a que no tiene el espacio suficiente para poder jugar, por esa razón está tratando de buscar un nuevo equipo en el que pueda darle un impulso a su carrera que está bastante apagada en los últimos meses.

Por ahora no se sabe si su posible llegada sería por un préstamo o una venta. Lo que es más probable viendo la situación del futbolista, es que termine siendo una cesión. Más que todo, por el presupuesto austero que está teniendo el conjunto ‘celeste’. Así como también, pues posiblemente el ‘Pirata’ no quiera dejarlo ir con tanta facilidad.

Los números de Bryan Reyna el 2025

El año 2025 para Bryan Reyna fue para el olvido. No encontró oportunidades para brillar, los técnicos que lo dirigieron no le dieron grandes chances para mostrarse. Si bien el número de partidos que disputó no está mal, la realidad es que no tuvo muchos minutos. Es algo que debe procurar tener de mejor forma este año, sino se volverá a perder un año entre la banca y la desesperación por jugar.

En Belgrano tuvo un total de 21 partidos, pero no hizo ni goles ni asistencias, tampoco tuvo tanto tiempo para poder mostrarse. Hablamos que tan solo llegó a jugar un total de 698 minutos en cancha.

Bryan Reyna con camiseta de Belgrano (Foto: Belgrano).

Tenemos que tener en cuenta que Reyna ya tiene 27 años, este año cumplirá 28 y con esos números, posiblemente terminará en el olvido. Con lo cual, buscar una salida es algo que le terminará de convenir para sumar minutos, mostrarse más y recuperar su nivel. Solo jugando podrá lograrlo, estando en la banca es muy complicado que pueda pasar.

