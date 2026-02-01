Es tendencia:
EN VIVO Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso GRATIS por la Liga 1: vía TV L1 MAX, Movistar Play y Fútbol Libre

Hoy por la Liga 1 tenemos el partido en vivo de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso. Sigue aquí los detalles en nuestro minuto a minuto.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Empate a cero entre Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal. Debut para ambos conjuntos de Liga 1.

42': CIERRA BIEN SU PRIMER TIEMPO

Por ahora, ataca más de lo que defiende Sporting Cristal. Logrando meter a Deportivo Garcilaso.

38': INTENTARON UNA PARED

Felipe Vizeu probó asistiendo a Santiago González. Pero lejos de concretar la opción, esto terminó en las manos del portero de Deportivo Garcilaso.

35': ¡JUAN CRUZ GONZÁLEZ!

Gran jugada por izquierda de Cristiano. Centro preciso, remató el lateral derecho argentino. Pero contiene bien el portero de Deportivo Garcilaso.

32': OTRA VEZ ADRIÁN ASCUES

El futbolista se acomodó dos veces para poder rematar. Pero su disparo fue completamente desviado. Era el primero.

29': DEPORTIVO GARCILASO CASI CASI

El cuadro cusqueño llegó con toda la oportunidad de marca. Salvó Diego Enriquez. El remate final fue de Adrián Ascues.

26': CERCA SPORTING CRISTAL

El cuadro rimense trabajo buena jugada en ofensiva. Pero Santana falló en el pase final. Era el primero de los rimenses.

23': LA TUVO GARCILASO

Ramos fue quien definió de cabeza. Pero no logró tener portería. Cerca del primero el cuadro cusqueño. Sufrió Sporting Cristal.

18': SE CUIDA BIEN SPORTING CRISTAL

Por ahora Cruz González y Cristiano en la bandas, trabajan bien para contener a Deportivo Garcilaso.

13': DURA PATADA

Sinistierra comete una falta contra Cruz González. Siendo reclamo potente desde la zona técnica de Sporting Cristal.

12': POR AHORA CONTROLA EL BALÓN

Sporting Cristal está asumiendo sus diferencias a la altura. Intenta rodar el balón y esperar un pase largo.

9': LA TUVO SPORTING CRISTAL

Gabriel Santana probó de cabeza, tras un centro de Cristiano. El portero de Deportivo Garcilaso, responde a dos tiempos.

6': AHORA SPORTING CRISTAL

Cristiano encara por izquierda, mete un buen centro. Santiago González casi termina definiendo. Pero se fue un poco largo su balón.

4': PRUEBA DE LEJOS

José Luis Sinisterra trató de marcar el primero del cuadro cusqueño. Acompañó con la mirada Diego Enriquez.

2': SALIÓ CON TODO EL RICO GARCI

Deportivo Garcilaso domina por ahora el duelo, Sporting Cristal espera en defensa.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal en Liga 1.

¡LOS EQUIPOS SALEN AL CAMPO DE JUEGO!

A instantes de lo que será el duelo por Liga 1. Donde Sporting Cristal visita en Cusco al Deportivo Garcilaso.

¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!

Sporting Cristal está calentando para lo que será el partido contra Deportivo Garcilaso. Lo mismo el dueño de casa, que espera hacerse fuerte frente a su hinchada.

¡ASÍ LO ADELANTAMOS MINUTOS ANTES!

Sporting Cristal jugará contra Deportivo Garcilaso en Cusco. Debut por Liga 1.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA!

Sporting Cristal sale con Enríquez; Cruz, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Wisdom; Yotún, Santana, González y Vizeu. Esperando un auspicioso resultado contra Deportivo Garcilaso.

¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

Debut absoluto para Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso en Liga 1. Enorme cotejo se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sporting Cristal inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 enfrentando un desafío de máxima exigencia en la ciudad imperial. El equipo dirigido por Paulo Autuori llega con la misión de romper la paridad en el Cusco y confirmar su rótulo de candidato al título nacional desde la primera jornada.

Así llega Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso

La escuadra rímense presenta bajas sensibles para este estreno, destacando las ausencias de Christofer Gonzáles por una fisura en el pie y Luis Abram por un desgarro muscular. Ante este panorama, el juvenil Maxloren Castro y el defensor Rafael Lutiger asoman como las principales piezas de recambio para sostener el esquema del técnico brasileño.

Sporting Cristal visitará cusco contra Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

Por su parte, Deportivo Garcilaso apuesta por la fortaleza de su localía y la experiencia de figuras como Patrick Zubczuk y Horacio Benincasa para frenar el ataque visitante. El “Garci” busca mejorar su registro histórico ante los celestes, ya que hasta la fecha no han logrado vencer a la “Máquina Celeste” desde su ascenso a la máxima categoría.

El historial reciente favorece ampliamente a Sporting Cristal, que ha logrado imponerse en cinco de los últimos seis enfrentamientos directos entre ambas instituciones. Sin embargo, los 3,400 metros de altitud del Estadio Inca Garcilaso de la Vega serán el factor determinante en un duelo que promete intensidad y goles desde el pitazo inicial.

¿Cuándo y a qué hora será el Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se disputa hoy, 1 de febrero de 2026, a las 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 12:00 p. m. en México; a las 3:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil; y a las 7:00 p. m. en España.

¿Qué canales transmitirán el Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

La transmisión oficial del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX en territorio peruano a través de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Para el resto del mundo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante las plataformas Fanatiz y L1 Play, mientras que en Estados Unidos la señal estará disponible también a través de ViX. Además, del minuto a minuto en Bolavip Perú.

Debut de Sporting Cristal en la Liga de Perú. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal enfrenta hoy a Deportivo Garcilaso con las bajas de Gonzáles y Luis Abram.
  • El partido se disputa este 1 de febrero de 2026 a las 1:00 p. m. (Perú).
  • La señal de L1 MAX transmitirá el encuentro desde los 3,400 metros de altitud del Cusco.
manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
