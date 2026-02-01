EN VIVO Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso GRATIS por la Liga 1: vía TV L1 MAX, Movistar Play y Fútbol Libre

Sporting Cristal inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 enfrentando un desafío de máxima exigencia en la ciudad imperial. El equipo dirigido por Paulo Autuori llega con la misión de romper la paridad en el Cusco y confirmar su rótulo de candidato al título nacional desde la primera jornada.
Así llega Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso
La escuadra rímense presenta bajas sensibles para este estreno, destacando las ausencias de Christofer Gonzáles por una fisura en el pie y Luis Abram por un desgarro muscular. Ante este panorama, el juvenil Maxloren Castro y el defensor Rafael Lutiger asoman como las principales piezas de recambio para sostener el esquema del técnico brasileño.
Por su parte, Deportivo Garcilaso apuesta por la fortaleza de su localía y la experiencia de figuras como Patrick Zubczuk y Horacio Benincasa para frenar el ataque visitante. El “Garci” busca mejorar su registro histórico ante los celestes, ya que hasta la fecha no han logrado vencer a la “Máquina Celeste” desde su ascenso a la máxima categoría.
El historial reciente favorece ampliamente a Sporting Cristal, que ha logrado imponerse en cinco de los últimos seis enfrentamientos directos entre ambas instituciones. Sin embargo, los 3,400 metros de altitud del Estadio Inca Garcilaso de la Vega serán el factor determinante en un duelo que promete intensidad y goles desde el pitazo inicial.
ver también
Melgar se quedó con el Clásico del Sur, Cienciano cayó 2-0 en Arequipa: Resumen y goles
¿Cuándo y a qué hora será el Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?
El encuentro entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se disputa hoy, 1 de febrero de 2026, a las 1:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 12:00 p. m. en México; a las 3:00 p. m. en Argentina, Chile y Brasil; y a las 7:00 p. m. en España.
¿Qué canales transmitirán el Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?
La transmisión oficial del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX en territorio peruano a través de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Para el resto del mundo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante las plataformas Fanatiz y L1 Play, mientras que en Estados Unidos la señal estará disponible también a través de ViX. Además, del minuto a minuto en Bolavip Perú.
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal enfrenta hoy a Deportivo Garcilaso con las bajas de Gonzáles y Luis Abram.
- El partido se disputa este 1 de febrero de 2026 a las 1:00 p. m. (Perú).
- La señal de L1 MAX transmitirá el encuentro desde los 3,400 metros de altitud del Cusco.