Exjugador de Sporting Cristal salió de prisión tras ser condenado a 22 años por homicidio

La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao dispuso la liberación inmediata de Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, luego de dejar sin efecto la sentencia que lo relacionaba con el asesinato de un cobrador de transporte público en 2021.

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La medida responde a la aprobación del recurso de apelación presentado por la defensa de Arce. El tribunal ordenó llevar a cabo un nuevo juicio por la muerte de Piero Robles Gervasi, dejando sin efecto la condena previa que lo sentenciaba a 22 años de cárcel como coautor de homicidio calificado.

¿Qué pasará con Patricio Arce tras su liberación?

Bajo ese contexto, Patricio Arce afrontará el nuevo proceso bajo comparecencia restringida, lo que supone acatar ciertas reglas de conducta. Entre ellas, deberá abonar una caución de 10 000 soles y tendrá impedido salir del país por un plazo de nueve meses.

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El caso, que despertó gran atención por tratarse de un exfutbolista, seguirá su curso con un nuevo juicio oral. Mientras tanto, Arce queda en libertad, pero deberá cumplir estrictamente las disposiciones fijadas por el Poder Judicial hasta que haya una resolución final.

La sala superior advirtió que, si el ‘Pato’ incumple alguna de las reglas impuestas, se ordenará de inmediato su ubicación y captura. Esta medida busca garantizar que el exfutbolista respete las condiciones mientras avanza el nuevo juicio en su contra.

Los constantes problemas de Patricio Arce con la justicia

La carrera de Patricio Arce quedó golpeada por hechos policiales desde 2021, cuando empezó a figurar en reportes judiciales. Ese año fue blanco de dos atentados en el Callao: el primero en enero, donde recibió un disparo y falleció un menor, y el segundo en abril. En ese contexto, la madre de Arce señaló: “Es la segunda vez que lo atacan a mi hijo. Ahora ya no son los criminales sino los policías. Quiero saber por qué le han hecho esto a mi hijo.”

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En 2022, la Policía Nacional del Perú capturó a Arce en el hotel El Paraíso, cuando estaba concentrado con César Vallejo. La intervención se dio tras ser acusado de integrar la banda ‘Los Baturris de la Perla Baja’, vinculada a extorsiones contra transportistas en el óvalo La Perla y la avenida Aviación.

El proceso judicial terminó con una sentencia de 22 años de prisión y el pago de 50 mil soles como reparación civil por otro delito. De acuerdo con la acusación, se le atribuyó haber ordenado a Omar Agurto y Lender Torres el asesinato de Piero Javier Robles Gervasi el 24 de marzo de 2021, hecho que puso fin a su etapa en el fútbol profesional.

DATOS CLAVES

La justicia ordenó liberar a Patricio Arce tras anular su sentencia de 22 años de prisión.

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El exfutbolista pagará una caución de 10 000 soles y tiene impedimento de salida del país.