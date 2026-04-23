“Un poco más de corazón”: Felipe Vizeu cuestionó el nivel de Sporting Cristal tras perder 4-1 ante Atlético Grau

Ahora que Felipe Vizeu viene reencontrándose con el gol y muestra un mejor juego a diferencia del pasado reciente en donde era cuestionado, Sporting Cristal se mantiene en constante irregularidad. Luego de hacer buenos partidos en la Copa Libertadores 2026, los celestes fueron goleados por 4-1 ante Atlético Grau en Sullana y por ende es que el brasileño cuestionó el nivel mostrado.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Siendo uno de los pocos jugadores que habló luego de la derrota del día de ayer en el Estadio Campeones del 36, Felipe Vizeu aseguró que la seguidilla de partidos podría estar mermando físicamente a la plantilla y como consecuencia es que los resultados no son los más esperados. Además, aseguró que el ímpetu y las ganas del equipo siempre deben estar presentes, pese a las adversidades.

“Es normal, esto pasa porque estamos con muchos partidos seguidos. Igual nosotros tenemos que poner un poco más de corazón, pelear un poco más. Hoy faltó un poquito y claro que los partidos seguidos dan este cansancio, pero nosotros tenemos que siempre pelear más. Tenemos que respetar la camiseta que vestimos”; comentó Felipe Vizeu en conversación con L1 MAX post partido.

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𝗙𝗘𝗟𝗜𝗣𝗘 𝗩𝗜𝗭𝗘𝗨 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟

"𝗡𝗢𝗦𝗢𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗖𝗢 𝗠Á𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗥𝗔𝗭Ó𝗡" pic.twitter.com/cTmCf8pJ3I — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) April 22, 2026

A pesar de haber anotado el único gol de Sporting Cristal en su visita a Atlético Grau, el ‘9’ sentenció lo siguiente. “Nosotros tenemos que hacer más y vamos a seguir luchando para hacer lo mejor con Cristal. Vamos a seguir, estamos es un buen momento y el fútbol tiene estas cosas. Esta vez no salió como queríamos, pero ahora vamos a volver a casa y descansar. Tenemos otro duelo seguido en altura. Vamos a cuidarnos y trabajar bien para afrontar el próximo partido”.

Lo que se le viene muy pronto a Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Sporting Cristal tendrá que darle vuelta a la página luego de la goleada que sufrió en la ciudad de Sullana a manos de Atlético Grau para enfocarse en un nuevo partido del Torneo Apertura 2026. El próximo sábado 25 de abril visitará a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo y es muy probable que el entrenador Zé Ricardo mandé un equipo alterno, a pesar de la premura que tienen por conseguir un triunfo.

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Días después, el martes 28 de abril para ser más exactos, los celestes volverán a competir en el marco de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 cuando tengan que recibir a Junior de Barranquillaen el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Si bien en el torneo local ya no tienen chances de campeonar en este primer campeonato del año, en el ámbito continental tendrán que buscar a como de lugar la posibilidad de mantenerse en competencia.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Felipe Vizeu anotó el único gol de Sporting Cristal en la derrota contra Atlético Grau.

anotó el único gol de Sporting Cristal en la derrota contra Atlético Grau. Sporting Cristal fue goleado 4-1 por Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36.

fue goleado 4-1 por Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36. El equipo visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo el próximo sábado 25 de abril.