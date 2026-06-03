Alianza Lima no pierde el tiempo y de cara al Torneo Clausura 2026 prepara cuatro partidos durante el Mundial 2026.

Alianza Lima no quiere perder ritmo durante la pausa que provocará el Mundial 2026 y ya trabaja en una importante agenda de preparación para afrontar el segundo semestre de la temporada. El comando técnico encabezado por el técnico Pablo Guede considera fundamental mantener la competitividad del plantel antes del inicio del Torneo Clausura 2026.

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Por ello, la directiva blanquiazul viene organizando un cuadrangular internacional que se desarrollaría en el estadio Alejandro Villanueva durante los primeros días de julio. La intención es que el equipo tenga partidos de exigencia que le permitan llegar en óptimas condiciones al reinicio oficial de la Liga 1.

El proyecto contempla la participación de un club de Ecuador, otro de Uruguay y un representante adicional de la Liga 1. Aunque todavía no se han revelado los nombres de los invitados, la idea es que el certamen tenga un nivel competitivo importante y sirva como una verdadera prueba para el plantel íntimo.

La decisión responde al deseo de Pablo Guede de mantener la intensidad de trabajo que mostró el equipo durante el Torneo Apertura 206. El técnico considera que la pausa mundialista puede ser aprovechada para corregir detalles, fortalecer conceptos tácticos y seguir consolidando la identidad futbolística del grupo.

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Todo el plantel de Alianza Lima festejando el título del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Alianza Lima apunta al bicampeonato de torneos cortos

La preparación toma todavía más relevancia porque Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura 2026 el próximo 18 de julio frente a Sport Huancayo en Matute, en un partido que marcará el inicio de una etapa decisiva para los objetivos del club.

Además, el cuadro blanquiazul sabe que tiene una oportunidad inmejorable para asegurar el título nacional. Tras conquistar el Torneo Apertura 2026, si logra quedarse también con el Clausura evitaría cualquier definición adicional y se convertiría automáticamente en campeón de la Liga 1 2026. Por ello, en La Victoria consideran que cada semana de preparación será clave para afrontar un semestre en el que buscarán coronar una temporada histórica.

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Alianza Lima cerrando el Torneo Apertura 2026 agradeciendo a los hinchas que los alentaron en Cajamarca en el partido ante FC Cajamarca por la fecha 17 del certamen nacional. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo empieza Alianza Lima el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima empieza el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú el sábado 18 de julio. El primer partido por la fecha 1 será ante Sport Huancayo y en Matute.

¿Qué le falta a Alianza Lima para ser campeón nacional de la Liga 1 2026?

Alianza Lima tiene que ser campeón del Torneo Clausura 2026 para que automáticamente se convierta en campeón nacional 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

El técnico Pablo Guede busca mantener la competitividad de Alianza Lima durante el Mundial.

La directiva blanquiazul organiza un cuadrangular internacional en el estadio Alejandro Villanueva en julio.

Alianza Lima debutará el 18 de julio ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura.