¡Igualdad en el Monumental! Gianluca Lapadula anotó de cabeza y Yoshimar Yotún lo empató vía penal

Gianluca Lapadula abrió el marcador en el Estadio Monumental tras un buen cabezazo en área de Sporting Cristal y luego apareció Yoshimar Yotún para anotar el empate tras una gran definición de penal.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputan el gran clásico del fin de semana en el Estadio Monumental. A pesar de estar viendo un encuentro bastante parejo y que tenía diversas desprolijidades en la contundencia de ambos equipos, a los 72′ apareció Gianluca Lapadula para anotar de cabeza y explotaron todas las tribunas repletas hinchas merengues en las tribunas.

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🚨 Interesante la dupla Valera – Lapadula para elaborar este gol | Riveros desde el fondo para 'Valegol' quien controla rápidamente y ve a Gianluca listo para el peligro.



Segundo gol para 'Lapagol' en Liga 1 con Universitario de Deportes 🇵🇪. pic.twitter.com/PhD1jSwRQm — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 8, 2026

Luego de tener algunas aproximaciones durante el segundo tiempo y con el empuje de la gente en el Estadio Monumental, fue Álex Valera quien armó una buena jugada por el sector izquierdo y cedió el balón para que Gianluca Lapadula le gane la posición a Leonardo Díaz en área de Sporting Cristal para concretar el 1-0 del encuentro que en cierta manera fue justo en el momento.

Si bien durante casi todo el encuentro no se tuvieron muchas aproximaciones de peligro en las áreas, sí fue Universitario de Deportes quien intentó algo más a diferencia de Sporting Cristal. Ahora, con el marcador en contra, Roberto Mosquera optó por realizar algunas variantes de relevancia para darle otro aire al equipo y esperar una reacción de inmediato que permita la igualdad.

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Yoshimar Yotún empató el encuentro ante Universitario vía penal

Justamente, hablando de la posible reacción de Sporting Cristal ante las modificaciones que realizó Roberto Mosquera luego de recibir el gol de Universitario de Deportes, a los 82′ se dio el empate del partido gracias a una muy buena definición vía penal por parte de Yoshimar Yotún. En la jugada previa se dio una mano de Caín Fara en área propia que derivó en la acción nombrada.

Ahora el encuentro está igualado 1-1 y cualquiera podría decir que realmente coincide con lo que se ha podido ver en el campo de juego del Estadio Monumental entre las estrategias de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Todavía restan algunos minutos, así que hasta que no suena el pitazo final el marcador podría variar de acuerdo a lo que planeen ambos equipos.

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