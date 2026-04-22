¡Explotó el Estadio Monumental! Álex Valera y Caín Fara le dan la ventaja a Universitario ante Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes enfrenta a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, los merengues arrancaron con pie derecho cuando a los 23′ se dio un muy buen gol por parte de Álex Valera, quien aprovechó un centro preciso por parte de Edison Flores y conectó de cabeza dejando sin reacción al arquero Patrick Zubczuk.

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Golazooooo de Alex Nazario Valera pic.twitter.com/RcwkTEXlOx — Hinchada Crema (@hinchadacrema) April 23, 2026

Por si fuera poco, a los pocos minutos de la apertura del marcador, fue Caín Fara quien se vistió de delantero y anotó el 2-0 del duelo ante Deportivo Garcilaso a los 28′. Encontrando el balón prácticamente en el borde del área rival, el defensor de Universitario de Deportes definió de zurda y rasante para decretar una ventaja muy importante para el equipo local que necesita el triunfo.

JSJDKSKSLALAKSKAA GOLAZO DE CAÍN FARA, MÁS QUE MERECIDO



FUE LA CAMA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA pic.twitter.com/YkWCJjxPtH — aless (@phodens) April 23, 2026

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Este resultado parcial de Universitario de Deportes viene descomprimiendo la tensión que seguramente rondó en la interna del plantel luego de la destitución de Javier Rabanal del cargo de entrenador y de los últimos malos resultados. La situación de hoy en el Estadio Monumental indica que están por buen camino y que de la mano de Jorge Araujo muestran otra cara en el Torneo Apertura 2026.

¿Universitario se muestra diferente ahora que Jorge Araujo es el DT interino?

Si bien es cierto que el duelo de esta noche ante Deportivo Garcilaso es el primero de Jorge Araujo en esta nueva etapa de entrenador interino al mando de Universitario de Deportes, para nadie es ninguna novedad que tiene mucho conocimiento de la plantilla y de los jugadores en general. Es un profesional de muchos años en el club, así que la confianza es implícito en dichas relaciones.

Este resultado parcial a favor de los merengues y por la manera en cómo viene jugando el equipo, como bien se mencionaba en líneas anteriores, evidencia que efectivamente se estaría respirando una especie de nuevo aire luego de lo que significó el proceso liderado técnicamente por Javier Rabanal, así que el hincha espera que este triunfo se concrete para empezar a mejorar mucho más.

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Fuente: Universitario.

Las alineaciones titulares en el duelo Universitario vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026

Universitario | Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera. DT: Jorge Araujo.

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Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Aldair Salazar; Agustín González, Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Xavi Moreno; Beto Da Silva y Christopher Olivares. DT: Sebastián Domínguez.

DATOS CLAVES