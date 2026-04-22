El último escándalo entre Javier Rabanal y los jugadores de Universitario luego de ser despedido

La interna de Universitario de Deportes vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras revelarse detalles inéditos sobre la salida de Javier Rabanal. Lo que parecía ser una transición institucional común, ha terminado por destapar una fractura profunda entre el técnico español y el plantel profesional.

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Según la información revelada por el periodista César Vivar en el programa Doble Punta, el clima en Campo Mar fue de absoluta frialdad durante las últimas horas del estratega en Ate. La relación humana, más allá de lo táctico, habría quedado totalmente dañada antes de su desvinculación oficial.

Un adiós marcado por la indiferencia

El detalle más impactante compartido por Vivar es que no existió una despedida formal entre los futbolistas y el entrenador. Tras confirmarse su salida, el técnico no habría recibido mensajes de gratitud ni gestos de camaradería por parte de los referentes del equipo crema.

En la práctica de ayer destacó el gran ambiente en el primer entrenamiento post etapa Rabanal. Según César Vivar de Doble Punta, no hubo despedida entre futbolistas y el técnico español. Algo no andaba bien. En la cancha veremos si hay un cambio actitudinal ante Garcilaso. pic.twitter.com/R7cLBhOOp2 — Charla Táctica Perú (@charlatacticape) April 22, 2026

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Este desplante confirma que algo no andaba bien en la convivencia diaria de Universitario. El silencio del vestuario habla más que cualquier comunicado oficial, evidenciando un desgaste irreversible que precipitó el final de la era Rabanal en el fútbol peruano.

Los motivos del divorcio en el vestuario

Aunque los resultados deportivos fueron el detonante, las tensiones en la interna habrían sido constantes debido a la gestión del grupo. Fuentes cercanas al club sugieren que la metodología del español no terminó de convencer a un plantel que buscaba otro tipo de liderazgo.

La falta de conexión emocional fue la clave de este desenlace. En un club con la exigencia de la “U”, la unidad entre el comando técnico y los jugadores es vital, algo que desapareció por completo en las últimas semanas de competencia.

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Lo que viene para Universitario

La directiva estudiantil ahora enfrenta el reto de encontrar un sucesor que no solo ordene lo táctico, sino que logre sanar las heridas de un camerino golpeado. La prioridad es recuperar la armonía para pelear por los objetivos de la temporada 2026.

Este último escándalo deja una lección clara para la administración: el perfil del próximo DT debe encajar con la idiosincrasia del jugador nacional. Por ahora, el paso de Javier Rabanal por Ate será recordado por su frío final y la nula respuesta de sus dirigidos.

Javier Rabanal se fue por la puerta trasera de Universitario de Deportes. (Foto: X).

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