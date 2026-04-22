▶️ ¡Partido con presión! Sigue gratis Universitario vs. Garcilaso en directo y en vivo vía L1 MAX – Transmisión por internet y señal online

En instantes empezamos con el Minuto a Minuto del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso, cotejo pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Con el 'Tunche' Rivera a la cabeza, posible titular, Universitario llegó así para su partido ante Deportivo Garcilaso.

Universitario tomó la decisión de emplear su camiseta alterna en este partido de hoy ante Deportivo Garcilaso y el camerino ya luce listo.

Empezando con las imágenes en redes sociales, Deportivo Garcilaso colocó a Beto Da Silva como en Juego de Tronos y partiendo rumbo a la batalla.

Con una capacidad de 80 mil personas, para el partido ante Deportivo Garcilaso solo se vendieron 30 mil: menos de la mitad.

En la previa del partido, los números marcan una clara tendencia: la 'U' es el gran favorito y repasamos el porcentaje de probabilidades que tienen cada club.

𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗘 𝗬 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗗𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗢 💪 Nuestro primer equipo entrenó hoy en el @Monumental_U_ y quedó listo para enfrentar a Deportivo Garcilaso. 🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/PXM0K9LFIn #UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/VEEvss0gVH

Universitario compartió un video con las mejores imágenes del entrenamiento crema para el partido ante Garcilaso.

Comenzamos con la transmisión oficial del partido entre Universitario vs. Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Los jugadores cremas ya están listos para el partido ante Garcilaso y el pitazo inicial sonará en breves.

Garcilaso está listo para el partido tras completar su entrada en calor y solo restan minutos para empezar con el cotejo.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan HOY por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y podrás ver en vivo, en directo y online el partido por la señal oficial de L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido por internet a través de la aplicación oficial de L1 MAX.

Sigue la transmisión gratis del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso desde el Monumental y online el minuto a minuto por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras la salida del técnico Javier Rabanal, el entrenador Jorge Araujo será el técnico interino que dirigirá al plantel crema en su cotejo ante los celestes.