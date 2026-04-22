▶️ ¡Partido con presión! Sigue gratis Universitario vs. Garcilaso en directo y en vivo vía L1 MAX – Transmisión por internet y señal online

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan HOY por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y podrás ver en vivo, en directo y online el partido por la señal oficial de L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido por internet a través de la aplicación oficial de L1 MAX.
Sigue la transmisión gratis del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso desde el Monumental y online el minuto a minuto por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras la salida del técnico Javier Rabanal, el entrenador Jorge Araujo será el técnico interino que dirigirá al plantel crema en su cotejo ante los celestes.