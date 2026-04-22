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▶️ ¡Partido con presión! Sigue gratis Universitario vs. Garcilaso en directo y en vivo vía L1 MAX – Transmisión por internet y señal online

Universitario vs. Deportivo Garcilaso juegan HOY por el Torneo Apertura y conoce cómo ver el partido en vivo y gratis por la Liga 1.

¡GARCILASO TAMBIÉN COMPLETÓ SU ENTRENAMIENTO!

Garcilaso está listo para el partido tras completar su entrada en calor y solo restan minutos para empezar con el cotejo.

¡UNIVERSITARIO COMPLETÓ SU ENTRENAMIENTO!

Los jugadores cremas ya están listos para el partido ante Garcilaso y el pitazo inicial sonará en breves.

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¡ASÍ LLEGÓ GARCILASO!

La transmisión oficial de L1 MAX nos muestra cómo arribó el plantel de Garcilaso al estadio Monumental.

¡EMPEZÓ LA TRANSMISIÓN!

Comenzamos con la transmisión oficial del partido entre Universitario vs. Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

¡ASÍ FUE LA PRÁCTICA DE UNIVERSITARIO!

Universitario compartió un video con las mejores imágenes del entrenamiento crema para el partido ante Garcilaso.

¡EL ONCE DE UNIVERSITARIO!

Jorge Araujo eligió a sus jugadores para su primer partido como técnico interino de Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Carabalí, Castillo, Calcaterra, Concha; Flores, Valera.

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¡LOS ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS!

Hacemos un repaso de cómo quedaron los últimos cinco partidos que tuvieron Universitario vs. Deportivo Garcilaso.

¡EL ONCE DE DEPORTIVO GARCILASO!

El técnico Sebastián Domínguez de Deportivo Garcilaso hizo oficial su alineación titular ante Universitario: Zubczuk; Gómez, Benincasa, Salazar, Canales; Moreno, Gonzales, Torrejón, Ascues; Da Silva, Olivares.

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¡LAS ESTADÍSTICAS A FAVOR DE LA 'U'!

En la previa del partido, los números marcan una clara tendencia: la 'U' es el gran favorito y repasamos el porcentaje de probabilidades que tienen cada club.

¡MONUMENTAL ABAJO DE LA MITAD!

Con una capacidad de 80 mil personas, para el partido ante Deportivo Garcilaso solo se vendieron 30 mil: menos de la mitad.

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¡GARCILASO VA CON TODO!

Empezando con las imágenes en redes sociales, Deportivo Garcilaso colocó a Beto Da Silva como en Juego de Tronos y partiendo rumbo a la batalla.

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¡EL VESTUARIO DE LA 'U' ESTÁ LISTO!

Universitario tomó la decisión de emplear su camiseta alterna en este partido de hoy ante Deportivo Garcilaso y el camerino ya luce listo.

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¡LA 'U' LLEGÓ AL MONUMENTAL!

Con el 'Tunche' Rivera a la cabeza, posible titular, Universitario llegó así para su partido ante Deportivo Garcilaso.

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¡BUENAS NOCHES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con el Minuto a Minuto del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso, cotejo pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Universitario vs. Garcilaso en directo y gratis por la Liga 1.
© Universitario.Universitario vs. Garcilaso en directo y gratis por la Liga 1.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan HOY por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y podrás ver en vivo, en directo y online el partido por la señal oficial de L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido por internet a través de la aplicación oficial de L1 MAX.

Sigue la transmisión gratis del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso desde el Monumental y online el minuto a minuto por la fecha 10 del Torneo Apertura. Tras la salida del técnico Javier Rabanal, el entrenador Jorge Araujo será el técnico interino que dirigirá al plantel crema en su cotejo ante los celestes.

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Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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