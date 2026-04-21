Selección Peruana confirmó a un rival inexplicable para los hinchas antes de jugar contra España

La Selección Peruana vuelve al ruedo en junio con una jornada doble que ha despertado más dudas que certezas. Mientras el mundo se prepara para el Mundial 2026, la “Bicolor” busca encontrarse a sí misma bajo el mando de Mano Menezes.

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La noticia que sacudió las redes sociales fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta. Según informó en su cuenta de X (antes Twitter), Perú se enfrentará a Haití en el primer amistoso de la ventana FIFA de junio.

Este encuentro servirá como antesala al ya oficializado duelo contra España, programado para el 8 de junio en Puebla, México. Sin embargo, la elección del rival caribeño ha desatado una ola de críticas entre los aficionados nacionales.

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Un rival que genera controversia

Para muchos hinchas, enfrentar a Haití resulta inexplicable considerando que el equipo necesita roce de alta competencia tras quedar fuera del Mundial. Perú terminó las Eliminatorias en la novena posición con apenas 12 puntos, superando únicamente a Chile.

A pesar del descontento popular, el comando técnico de Mano Menezes ve este duelo como una oportunidad estratégica. El objetivo es probar piezas del recambio generacional en un escenario con menor presión antes de chocar contra la potencia europea.

Hoja de ruta para junio

La logística de la selección peruana para esta fecha doble ya está definida. El equipo viajará primero a Estados Unidos para medirse ante los haitianos, buscando adaptarse al clima y la zona horaria del norte del continente.

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Posteriormente, la delegación se trasladará a México para el cierre de la gira. El partido ante España será el “plato fuerte” y representará el último test de los dirigidos por Luis de la Fuente antes de su debut mundialista.

Menezes utilizará estos 180 minutos para definir quiénes serán la base de la selección de cara a la Copa América 2028. La lista de convocados, que se espera para finales de mayo, determinará qué jugadores del torneo local recibirán el voto de confianza.

Mano Menezes tendrá nuevos partidos de preparación con Perú. (Foto: X).

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