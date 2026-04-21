Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido por la primera ronda del Masters 1000 de Madrid?

Ignacio Buse, actual número 58 del ranking ATP, debuta en el ATP Masters 1000 de Madrid. Este miércoles 22 de abril, durante la mañana del Perú, enfrentará por la primera ronda al francés Adrian Mannarino (46º) en la cancha 4 de la denominada Caja Mágica, donde se jugará este certamen español. Ambos tenistas buscan cortar una serie de malas rachas.

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La raqueta número uno del Perú, Ignacio Buse, continúa con su participación en la gira sobre tierra batida en Europa, que terminará con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. El limeño no atraviesa un buen momento en cuanto a resultados, ya que acumula tres derrotas seguidas.

El ‘Colo’ logró su última victoria el pasado 31 de marzo cuando le ganó en tres sets al italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del ATP 250 de Marrakech. Poco después, cayó también en tres sets ante el argentino Camilo Ugo Carabelli en octavos de final. Luego, le siguió una derrota en la primera ronda de la qualy del ATP Masters 1000 de Montecarlo ante David Goffin y una caída en el ATP 500 de Barcelona ante Corentin Moutet.

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Adrian Mannarino, su rival, también acumula varias derrotas en fila. No gana un partido desde el 19 de marzo en la primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami ante el chino Zhang Zhizhen. Luego, perdió ante Tommy Paul en el mismo certamen y tuvo derrotas seguidas ante Daniel Mérida (Bucarest), Zizou Bergs (Montecarlo) y Nuno Borges (Barcelona).

¿A qué hora se juega Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino?

El partido entre Ignacio Buse y Adrian Mannarino se juega este miércoles 22 de abril en el segundo turno de la cancha 4 de la Caja Mágica por la primera ronda del ATP Masters 1000 de Madrid. Por lo tanto, el partido comenzaría no antes de las 12:10 horas local (no antes de las 05:10 de Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino?

Ignacio Buse vs. Adrian Mannarino cuenta con transmisión en vivo de las plataformas Tennis TV y Disney+ Premium.

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