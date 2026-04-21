Decisión firme en Ate. Universitario confirmó la salida del técnico Javier Rabanal tras los últimos resultados que complicaron su continuidad en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

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La dirigencia crema no esperó más y oficializó el fin del ciclo del entrenador español, quien había quedado seriamente cuestionado luego de las recientes caídas, especialmente en la Copa Libertadores, donde el equipo no logró sostener un rendimiento competitivo.

Pero la noticia no llegó sola. En el mismo comunicado, Universitario anunció a su reemplazo, marcando así un giro inmediato en la dirección técnica con el objetivo de reencaminar la temporada. Así pues, la ‘U’ confirmó a Jorge ‘Coco’ Araujo, que va a dirigir ante Garcilaso este miércoles 22 de abril.

Si bien el club busca estabilidad, el cambio responde a la necesidad urgente de resultados, considerando la exigencia de pelear tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores.

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Universitario sacó el comunicado con el que despidió a Javier Rabanal. (Foto: Universitario)

Universitario anunció al ‘Coco’ Araujo como el reemplazo de Javier Rabanal

Jorge ‘Coco’ Araujo asumirá de inmediato y tendrá la misión de levantar a un plantel golpeado, que aún mantiene chances en ambos frentes, pero que necesita reaccionar cuanto antes.

Así, Universitario mueve el tablero y apuesta por un nuevo liderazgo. La presión es total y el margen de error, mínimo.

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Javier Rabanal dejó de ser entrenador de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Qué edad tiene Javier Rabanal?

Javier Rabanal es un técnico español, tiene 47 años y acaba de terminar su vínculo con Universitario tras malos resultados en la Copa Libertadores y la Liga 1.

¿Cuánto le pagará Universitario a Rabanal tras su salida?

El dinero que Universitario le pagó a Javier Rabanal para terminar el vínculo corresponde a los sueldos que le restaban hasta diciembre, es decir: nueve sueldos. Entendiendo que el entrenador ganaba alrededor de 30 mil dólares mensuales, el pago de la ‘U’ a Rabanal por su salida debe estar alrededor de los 270 mil dólares.

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Datos claves

Universitario oficializó el despido del entrenador español Javier Rabanal.

El club confirmó la salida por resultados negativos en Torneo Apertura y Copa Libertadores.

La dirigencia anunció la contratación inmediata de un nuevo director técnico de reemplazo.