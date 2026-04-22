Todo indica que el ciclo de Sekou Gassama en Universitario está por llegar a su fin y mientras se espera la oficialización, el delantero ya analiza sus próximos pasos.

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El atacante no se quedará sin opciones. Desde su entorno empiezan a tomar fuerza alternativas en ligas donde ya supo competir: España, Chipre y Argelia aparecen como destinos concretos para continuar su carrera.

No es un dato menor. Sekou Gassama ya conoce esos mercados, lo que facilitaría una adaptación rápida y aumentaría sus chances de relanzar su rendimiento tras un paso irregular en el fútbol peruano.

En Universitario, su situación quedó golpeada por las críticas y la falta de continuidad, lo que aceleró la decisión de buscar una salida en el corto plazo. Además, luego de la salida del técnico Javier Rabanal, sus alternativas son nulas.

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Sekou Gassama durante su presentación oficial en Universitario. (Foto: Universitario)

El club al que apunta Gassama tras dejar Universitario

Ahora, con experiencia internacional previa, el delantero Sekou Gassama apunta a reencontrarse con su mejor versión en un entorno más familiar desde lo futbolístico.

Así, mientras se define su desvinculación de Universitario, Sekou Gassama ya mueve fichas y su futuro parece estar fuera del Perú.

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Sekou Gassama entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale Sekou Gassama actualmente?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 30 años, según la página oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Sekou Gassama tiene contrato con Universitario?

Sekou Gassama tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026, pero el club crema evalúa terminar el vínculo.

Datos claves

Sekou Gassama analiza ofertas para jugar en España, Chipre y Argelia tras dejar Universitario.

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La salida del técnico Javier Rabanal dejó al delantero sin alternativas en el club crema.